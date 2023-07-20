Российские оккупанты нанесли массированный ракетно-авиационный удар по территории Украины и продолжает атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. Произошло 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – юго-западнее Масютовки,

Бахмутском – на юго-западной окраине Клещеевки,

Авдеевском – в районе Невельского,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Запорожском – в районе севернее Приютного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Шахтерском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла удар, применив 19 крылатых ракет и 19 ударных БП типа "Shahed", а также нанесла 40 авиаударов и совершила 46 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла семь ударов. ПВО уничтожила 5 крылатых ракет, 13 ударных БПЛА типа "Shahed" и один разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Как писала "Страна", война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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