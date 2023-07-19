Анализируем итоги 511-го дня войны в Украине.

"Одна из самых ужасных ночей"

Сегодня Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками.

Большинство прилетов пришлось на Одессу. "Одна из самых ужасных ночей. Такого масштаба атаки мы не помним с начала полномасштабного вторжения", - заявил мэр Геннадий Труханов.

По официальным данным под этот обстрел попала портовая инфраструктура. А именно - зерновой и масляный терминалы, повреждены резервуары и оборудование для загрузки. Все это сопровождалось сильнейшим пожаром.

Также повреждены зерновые терминалы в Черноморске. Там пострадало имущество международных и украинских компаний - Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Позже министр сельского хозяйства Украины Сольский заявил, что ночной атакой РФ уничтожила 60 тысяч тонн зерна в порту Черноморска - это примерно тысяча вагонов зерна, которое должно было быть экспортировано по морю еще два месяца назад.

Также, по информации Сольского, удар вывел со строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры в Черноморске. Для восстановления терминалов потребуется не меньше года.

В Одесском районе было попадание в промышленный объект, также поражены два складских помещения – с табаком и фейерверками.

Еще одна ракета была сбита на подлете к берегу и упала в одном из кварталов Одессы, образовав большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Также сгорел торговый комплекс, расположенный на рынке "7 километр".

Были прилеты и по соседнему Коблево в Николаевской области. По данным властей, там под удар попала гостиница, а также команда пожарных, которая приехала ее тушить.

Из других прилетов - удар "Шахидами" по дворцу культуры в Херсоне, а также по объекту инфраструктуры в Житомирской области.

Кроме того, "Укрзализныця" с утра закрывала сообщение через Шепетовку Хмельницкой области, причиной назывались обстрелы. Но в официальных сообщениях Шепетовка не фигурировала.

В минобороны РФ заявили, что ночными ударами по Одессе и области атаковали "объекты военной промышленности, топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ".

Воздушные силы еще с утра подтверждали, что основным объектом атак стали объекты критической инфраструктуры и оборонного значения. И конкретизировали, как наносились удары.

В течение нескольких волн атак противник применил:

- 16 "Калибров", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря. Сбито 13.

- восемь крылатых ракет Х-22 из самолетов Ту-22М3 в акватории Черного моря. Не сбито ни одной.

- шесть крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму. Не сбито ни одной.

- одну управляемую авиационную ракету Х-59 из истребителя Су-35 из акватории Черного моря. Сбита.

- 32 "Шахида" из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (Ростовская область). Сбито 23.

Сообщается, что не пораженные ПВО ракеты Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области.

То есть, согласно информации, Воздушных сил, во время воздушной атаки этой ночью значительное число ракет и беспилотников (всего - 26) не было сбито.

А именно:

- 3 "Калибра";

- восемь крылатых ракет Х-22;

- шесть крылатых ракет "Оникс";

- 9 "Шахидов".

На то, что этой ночью украинская система ПВО не сбила значительное число ракет и беспилотников РФ обратили внимание и журналисты западных СМИ.

"Украина заявляет, что ей удалось сбить только 14 из 31 российской ракеты, выпущенной за ночь, что свидетельствует об истощении ее ПВО", - пишет журналист The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

Также, по его данным, РФ ночью нанесла удары по военным аэродромам возле Одессы и Кропивницкого. Официально об этом не сообщалось.

О том, что проблема с поражением ракет на юге существует подтвердил и Зеленский.

После удара он собрал на Банковой срочное совещание и поручил усилить защиту портовой инфраструктуры.

И заявил, что Украине нужны дополнительные системы ПВО SAMP-T или Patriot.

"Есть две системы на сегодня. Я договаривался с президентом Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, когда мы получили SAMP-T. Не будем сейчас говорить, где находятся эти системы, но они работают, работают прекрасно. Если бы у нас были соответствующие дополнительные системы, то они защитили бы инфраструктуру Одессы, и не только портовую инфраструктуру. Или это системы Patriot. Вы также прекрасно знаете, кто нам дал эти системы. Но всего этого пока не хватает, чтобы защитить соответствующую инфраструктуру", - заявил президент.

По мнению Зеленского, Россия бомбит порты вследствие выхода из зерновой сделки (видимо, чтобы экспорт агропродукции из Украины по морю не мог возобновиться).

Отметим, что это уже второй на этой неделе удар по украинским портам. Первый последовал сразу после выхода РФ из сделки. С тех пор в мире многие говорят, что осуществлять перевозки через украинские порты не станут. Хотя Киев сейчас активно продвигает этот вариант - продолжать "зерновую сделку" с участием Турции и без России.

Но, как пишет Bloomberg, Турция не станет осуществлять военный эскорт коммерческих судов и делает ставку на то, что удастся уговорить Москву вернуться к сделке (ранее о том, что не будет посылать сиво военные корабли в Черное море заявили и США).

Также, по данным Bloomberg, сами грузоперевозчики не согласятся экспортировать украинское зерно по морю - поскольку столь рискованные грузы никто не станет страховать.

Тем более, что сегодня РФ официально дала понять, что будет топить все корабли, которые следуют в украинские порты. Они сегодня с полуночи "будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов".

Страны, под чьим флагом идут эти корабли "будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", - заявили в минобороны России.

"Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", - сообщили в российском военном ведомстве.

То есть Россия официально ввела морскую блокаду Украины, пригрозив атаковать любые суда, которые заходят в "запретные зоны". Так как ранее РФ уже заявляла, что любые транспортные средства, которые будут перевозить оружие на территории Украины будут считаться "законными целями".

Другими словами, Москва пошла на самый радикальный вариант такой блокады - хотя были опции не объявлять ее официально. Ведь и так было понятно, что ввиду ракетных ударов судовладельцы бы не отправили свои кораблей в украинские порты.

Но в РФ поступили иначе. Судя по всему, это упреждающее заявление, чтобы страны Запада или Турция не решились принять политическое решение возобновить судоходство.

О том, заработает ли вновь зерновой коридор и какие варианты экспорта есть у Украины без него, "Страна" разбиралась здесь.

Ситуация на фронте

Генштаб сегодня заявил, что ВСУ выбили россиян с позиций под Орехово-Васильевкой на Бахмутском направлении. По данным ведомства, силы РФ отступили с позиций северо-восточнее села (сам населенный пункт при этом, судя по всему, остается под контролем россиян).

Вместе с тем противник "оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, несет большие потери". Украинские телеграм-каналы пишут, что ВСУ имеют успех на окраинах Клещеевки. В тоже время ряд российских военных пабликов заявляет, что одну из высот к западу от Клещеевки армия РФ отбила, но каких-либо подтверждений этому нет.

Российское минобороны заявило, что войска РФ заняли станцию Молчаново в Харьковской области. Это к югу от Масютовки под Купянском, где российская армия, как сообщалось еще вчера, начала продвигаться вперед.

Украина занятия Молчаново не подтверждала. Но в целом Киев признает, что россияне перешли в наступление на обширном участке от Купянска до Кременной. Детальнее смысл этой операции мы описывали здесь.

Что касается темы обстрелов - сегодня ночью прогремел взрыв на полигоне в Кировском районе Крыма, где до сих пор детонирует склад с боеприпасами. После чего перекрыли федеральную трассу "Таврида" и начали эвакуировать близлежащие села.

Пожар будет продолжаться ближайшие день-два, считают назначенные РФ "власти".

Воздушные силы Украины не стали прямо говорить о причастности к подрыву склада Крыму, но заявили, что ВСУ обладают средствами для поражения на таком расстоянии.

"Мы все прекрасно понимаем, какие у нас есть сегодня средства, которые нам передали партнеры, которые могут доставать на определенное расстояние. Наши летчики не раз уже демонстрировали. Это и ракеты Storm Shadow и Harm, и бомбы JDAM. Ну и последствия на оккупированных территориях - это фейерверки на складах боеприпасов, скопления живой силы и техники противника, - мы видели", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Но здесь нужно уточнить, что подтвержденных случаев применения импортных ракет по Крыму до сих пор не было. И, если окажется, что склад поразили беспилотником или ракетой "Гром" украинского производства - то можно предполагать, что западные союзники пока запрещают Украине бить их ракетами по Крыму.

Еще одна военная тема дня - ГУР вновь утверждает, что РФ планирует в ближайшее время устроить провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения.

Разведка делает этот вывод на основе информации о том, что ФСБ распространяет среди личного состава российских войск информацию о якобы подготовке Украины к штурму ЗАЭС в конце июля.

Напомним, несколько недель назад власти Украины неоднократно заявляли о подготовке РФ к подрыву ЗАЭС. Потом Буданов сказал, что угроза уменьшилась. Россия же утверждала, что Украина планирует атаковать станцию, что может быть чревато техногенной катастрофой. Но все эти прогнозы, как известно, не сбылись.

Почему Путин не едет в ЮАР

Сегодня офис президента ЮАР заявил, что Путин не поедет на саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

"По обоюдному согласию, президент Российской Федерации Владимир Путин не будет участвовать в саммите, но Российская Федерация будет представлена ​​министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - говорится в заявлении.

Напомним, что вопросы по поводу поездки возникли после того как Международный уголовный суд (МУС) объявил ордер на арест Путина. ЮАР признает юрисдикцию МУС, а потому должна была арестовать президента РФ, если б он прибыл на территорию страны. В тоже время, особого желания этого делать власти Южно-африканской республики не демонстрировали. Президент ЮАР заявил, что арест Путина будет равноценен объявлению войны России.

И какое-то время казалось, что Путин на саммит поедет лично. И это было бы его значительным внешнеполитическим успехом, продемонстрировав никчемность решения Международного уголовного суда. Тем более, что у ЮАР уже был опыт игнорирования ордера МУС - в случае с приездом в страну президента Судана Омара аль-Башира в 2015 году.

Но, в данном случае, очевидно, давление на ЮАР со стороны стран Запада было куда серьезнее. Косвенно об этом можно было судить по заявлению вице-президента ЮАР Пола Машатиле.

Несколько дней назад он заявил, что приезд Путина поставит руководство страны в очень сложную ситуацию.

"Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал", — сказал Машатиле.

По итогу, вероятно, Путин решил не рисковать лишний раз. Тем более, для него объективно опасно удаляться так далеко из Москвы (в другое полушарие) в разгар войны и всего через два месяца после мятежа Пригожина. Не исключено, что свое согласие не ехать в Йоханнесбург и освобождение властей африканской страны таким образом от бремени тяжелого выбора, Путин попытается обменять на какую-то встречную услугу со стороны ЮАР.