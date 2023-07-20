В Одессе после ночного обстрела пострадало здание генерального консульства Китая, сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Судя по фото, в здании выбило окна.

По данным Кипера, в городе 8 пострадавших после ночной ракетной атаки. В том числе ранены трое спасателей.

Соцсети публикуют кадры разрушенного здания в центре Одессы. На фотографиях видно, что там расположено отделение банка "Восток", который находится рядом с администрацией морского порта.

В этом районе перекрыли улицу Нахимова.

Также ранее сообщалось об одном погибшем в городе.

Ранее в ВСУ объяснили, почему не могут сбивать российские ракеты "Оникс", атаковавшие сегодня Одессу.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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