По данным Воздушных сил ВСУ, сегодня ночью Россия выпустила семь крылатых ракет "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму. Ни одна из них не была сбита.

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему.

По его словам, ракеты "Оникс", которыми Россия атаковала Одессу и Николаев, летят на большой скорости и малой высоте. Поэтому противовоздушной обороне трудно их обнаружить и сбить.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", – рассказал Игнат.

По его словам, именно это затрудняет выявление и соответственно уничтожение ракет средствами ПВО.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - отметил спикер.

Игнат также добавил, что имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "Ониксы" на большой скорости и на малой высоте вряд ли возможно. Также он напомнил, что ракеты наземного базирования "Оникс" Россия не в первый раз применяет по прибрежной зоне Украины.

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