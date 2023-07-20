Ночью Сумскую область атаковали беспилотники "Шахед".

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В налете участвовали три дрона. Два были сбиты, третий попал в здание внешкольного оздоровительного заведения (детского лагеря отдыха), там начался пожар. В результате пострадала медсестра. Ей оказали необходимую помощь на месте.\

В ГСЧС показали кадры ликвидации пожара после удара "Шахеда" по детскому лагерю.

Также подверглась атаке "Шахедов" Черниговская область. По данным главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, прилет был в поселке Семёновка. Пострадали жилые дома, из которых идет отселение жильцов. Количество пострадавших уточняется.

Последствия прилета по Черниговщине

Ранее мы писали, что в ночь на 20 июля, примерно около 3 часов, южные регионы Украины подверглись массированной атаке. Сильно пострадали Одесская и Николаевская области. Россияне атаковали ракетами разных типов и дронами.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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