В ночь на 20 июля, примерно около 3 часов, южные регионы Украины подверглись массированной атаке.

Взрывы гремели в Одесской области и Одессе.

По данным оперативного командования "Юг", в центре Одессы разрушено административное здание, пострадали четыре человека.

"Попадания в области касаются объектов логистики – это складские помещения. Мы знаем, что были применены ракеты разного базирования, присоединялась к атаке подлодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация и применялись береговые ракетные комплексы", — рассказала подробности спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Местные телеграм-каналы сообщили, что в центре Одессы после обстрела пропал свет.

По центру Николаева ночью тоже был нанесен удар. Согласно информации Николаевской ОВА, пострадали 19 человек, из них девять госпитализированы, в том числе пятеро детей. Еще два человека спасены из-под завалов.

В мэрии сообщили, что повреждены минимум пять жилых многоэтажек и 15 гаражей. Людей из сильно пострадавших домов отселяют.

Видео последствий удара по Николаеву.

По данным командования Воздушных сил, на юге Украины под ударом россиян этой ночью оказались порты, причалы, жилые дома и торговые сети в Одесской и Николаевской областях.

В общей сложности противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

А именно:

7 крылатых "Ониксов" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму (не сбит ни один);

4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем (не сбита ни одна);

три "Калибра" (сбито два);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" из Крыма (сбито три);

19 "Шахидов", летевших из Крыма и Курска (сбито 13).

Итого из 38 воздушных целей сбито 18.

Вчера мы сообщали, что Россия атаковала порты и зерновые терминалы Одессы. Было повреждено имущество международных и украинских трейдеров.

Западный эксперт считает, что ночными ударами по одесским портам Россия вводит морскую блокаду Украины.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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