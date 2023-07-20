Анализируем итоги 512-го дня войны в Украине.

Новый "удар возмездия"

Сегодня ночью произошел новый удар из ракет и дронов - преимущественно на юге, который россияне интенсивно обстреливают уже третью ночь подряд.

Формально это именуется "ударами возмездия" за новый подрыв Крымского моста. Но также известно, что новая ракетная кампания началась сразу после того, как Россия вышла из зерновой сделки. И основной целью обстрелов, похоже, является портовая инфраструктура Одесской и Николаевской областей (одесские порты участвовали в сделке).

Сегодня ночью под удар попал центр Одессы - разрушено здание рядом с администрацией морского торгового порта. Там погиб охранник.

Там же, в Нахимовском переулке, пострадало здание консульства Китая, где вылетели окна. Всего в городе пострадало восемь человек.

В Одесской области под удар попали склады промышленного предприятия.

Под обстрелом сегодня был и центр Николаева. В одном из районов разрушены несколько этажей трехэтажного дома. В другом районе - повреждены многоэтажные дома и около 15 гаражей. Пострадали 19 человек, погибли двое.

Украинские Воздушные силы заявили, что на юге Украины под ударом оказались, помимо домов и зданий - порты, причалы и торговые сети.

В минобороны РФ утверждают, что ночная атака - это очередной "удар возмездия", который был нанесен "по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области".

При этом россияне не прокомментировали ударов по Сумской и Черниговской областям, где были прилеты "Шахидов". Один ударил по Семеновке на Черниговщине, еще один, как заявляют власти, в здания детского лагеря, где пострадала медсестра (детей там не было).

Последствия удара "Шахидом" по Семёновке Черниговской области.

За эту ночь россияне выпустили по Украине в общей сложности 38 воздушных объектов: 19 крылатых ракет и столько же дронов-камикадзе.

А именно:

- 7 крылатых "Ониксов" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму (не сбит ни один)

- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем (не сбита ни одна)

- три "Калибра" (сбито два)

- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" из Крыма (сбито три)

- 19 "Шахидов", летевших из Крыма и Курска (сбито 13).

Итого, из 38 воздушных целей сбито 18. То есть, менее половины. Вчера ситуация была похожей: из 63 объектов было сбито 37. При этом из 31 ракет было сбито 14.

Зеленский в связи с этим заявлял о необходимости получения новых систем ПВО от западных союзников. Сегодня тот же тезис по итогам новой ракетной атаки высказал глава ОП Ермак.

Нужно также отметить, что при обстрелах юга Украины уже второй день фигурирует ракета "Оникс", которую ПВО не сбивает. В Воздушных силах объяснили, что эти сверхзвуковые ракеты летят на большой скорости и малой высоте, поэтому их трудно обнаружить.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летят они на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость большая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой, чтобы уничтожить корабль", – рассказал спикер ВС Юрий Игнат.

Однако говорит, что "Ониксы" иногда удается глушить средствами РЭБ, поэтому не все они долетают до целей.

То есть, украинская ПВО на юге показывает, что ей сложно справиться с массированными комбинированными ударами. Впрочем, неизвестно, сколько и сама Россия сможет выдерживать темпы таких воздушных атак.

Ситуация на фронте

ВСУ сегодня с утра сообщили, что продвинулись под Ореховым на Запорожском фронте на направлениях Малая Токмачка – Вербовое и Новоданиловка – Работино.

О продвижениях на этом участке украинские военные говорили уже неоднократно. Но пока о взятии конкретных населенных пунктах от начала контрнаступления не сообщалось. При этом представитель Нацгвардии Николай Уршалович уточнил, что на юге украинские силы продвигаются ежедневно "на сотни метров".

Генштаб также сообщает, что российские войска пытались вернуть утраченные позиции севернее Приютного на Времьевском выступе. Их атаки отбили.

К югу от Бахмута ВСУ ведут бои в районе Курдюмовки, россияне "оказывают мощное сопротивление, применяют резервы". Также российские паблики пишут о том, что украинские войска закрепились на высотах в районе Клещеевки, которые россияне теперь пытаются отбить назад.

Касаемо боев под Бахмутом - продолжается обсуждение того, насколько они целесообразны и не отвлекают ли ресурсы Украины от направления главного удара - контрнаступления на юге (такие разговоры ведутся в военных пабликах и на уровне экспертов).

На вопрос об этом сегодня в интервью BBC ответил командующий Сухопутными войсками генерал Сырский. Его спросили, почему украинская армия ведет активное наступление в окрестностях Бахмута, если город, по мнению многих экспертов, не имеет стратегического значения.

Сырский не согласился с такой постановкой вопроса. Он считает, что во-первых город имеет стратегическое значение транспортного узла.

"Через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все эти пути. Используя развитую сеть дорог, российские войска могут наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, позволяющих контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это увеличивает его роль как плацдарма для последующих наступательных действий", - объясняет Сырский.

Во-вторых российская оборона в Бахмуте выстроена таким образом, что Украине выгодно атаковать с флангов.

"Буквально в трех километрах за Бахмутом начинается следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине. И я считаю, что это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, безумные потери в личном составе. Фактически они утратили боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями (чем были у "вагнеровцев" - Ред.). Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не пользоваться", - считает командующий Сухопутными войсками.

В тоже время, судя по карте, которую публикует украинский военный паблик DeepState (да и практически все остальные ресурсы) Бахмут сейчас не находится в полуокружении. И на флангах к юго-западу и к северо-западу от города все ещё продолжаются бои.



Еще одна новость с фронта - Украина начала применять переданные США кассетные боеприпасы. Об этом сообщают украинские источники The Washington Post.

Заявлено их применение "по российским силам на юго-востоке Украины, чтобы разрушить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины". То есть, на Запорожском направлении.

Также издание предполагает, что кассетные боеприпасы будут применяться в районе Бахмута.

То есть примерно по итогам одной-двух недель можно будет уже судить, насколько "кассеты" повлияли на скорость продвижения ВСУ на фронте.

Продолжает накаляться ситуация и на морском театре военных действий.

В ответ на российскую угрозу топить все корабли, которые будут направляться в сторону украинских портов, Украина сделала аналогичное заявление.

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в заявлении.

А уже с 05:00 20 июля (то есть минувшей ночи) Украина запрещает ввиду опасности судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Отметим, что на данный момент в море очень много кораблей, следующих в российские порты Черного и Азовского морей. Но пока никто не отреагировал на заявление Минобороны Украины.

На момент публикации не было сведений, что судоходные компании отказываются от захода в российские порты, а с страховые компании прекращают страхование грузоперевозок на этом маршруте.

Также пока нет реакции на призывы Украины возобновить судоходство в черноморские порты не обращая внимание на предупреждение России.

В США еще раз заявили, что не рассматривают вариант отправки конвоев для сопровождения кораблей. Нет никакой реакции и Турции.

При этом, вчера вечером обнаружилось, что корабли в украинские порты продолжают плыть. Но не в морские. А в речные - в Измаил.

Источник в транспортной сфере сообщил "Стране", что на самом деле речные порты Дуная (Измаил и Рени) работали все время во время войны.

Но в них суда попадали не заходя в территориальные воды Украины в Черном море. Суда заплывали через румынские территориальные воды в дельту Дуная, а затем уже по реке (а не по морю) пересекали границу с Украиной и заходили в Измаил или Рени.

"Это маршрут работал все время после вторжения. И до зерновой сделки. И во время зерновой сделки. Не прекращает работу он, естественно, и сейчас. Но его пропускная способность многократно меньше, чем зернового коридора. Тем более, там осадка порядка 7 метров. Суда просто невозможно там полностью загрузить. Так как в груженном состоянии они по такой глубине не пройдут", - говорит источник.

Но уже сегодня - на следующий день после объявления России о морской блокаде - по данным мониторинговых сервисов, в Измаил ни один корабль не направлялся. Как в Черноморские порты (за исключением порта Одессы, куда следует одно судно, но пока оно еще не вошло в Черное море).

Военные перспективы

Со стороны Украины продолжают идти объяснения о причинах и перспективах медленного контрнаступления

Освобождение захваченных Россией территорий будет тяжелым и длительным, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, "эта операция будет довольно тяжелой, долгой и займет много времени".

Он добавил, что сейчас прогресс на поле боя очень медленный, однако количество наступательных операций украинской армии постепенно нарастает, а на поле боя пока задействованы не все бригады, подготовленные для наступления.

К слову, украинские военные в беседе с Financial Times заявили, что ввести в бой все бригады сейчас и невозможно - именно из-за минных полей, поскольку будут большие потери.

Сырский добавил к этим причинам преимущество РФ в живой силе, технике и боеприпасах. "У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии", - заявил генерал.

Тем не менее наступление идет, потому что "это дает очень большой моральный стимул для наших военнослужащих".

Financial Times пишет о том, что россияне уже адаптировались к украинской тактике "пеших штурмов", когда на минные поля идут атаки небольших отрядов без бронетехники. По этой тактике, захваченные вражеские позиции используются для перегруппировки и перехода к следующему штурму. Но теперь россияне стали минировать все за собой в случае отступления.

Украинские власти поэтому просят у Запада больше оборудования для разминирования, но эксперты считают, что оно не обязательно поможет - россияне установили различные типы мин таким образом, чтобы специально свести на нет минные траулеры.

Также эксперты считают, что украинским солдатам сейчас могут быть более полезны мобильные системы дистанционного обезвреживания мин, которые помещаются в рюкзак.

Оборудование для разминирования вошло и в новый пакет военной помощи США, который был объявлен вчера. Также туда вошли четыре системы ПВО NASAMS (видимо, как ответ на обстрелы юга Украины).

При этом, как пишут западные СМИ, акцент военной помощи Украине постепенно смещается с предоставления техники к ее ремонту. "После 17 месяцев войны Украина накопила ошеломляющий и разнообразный арсенал техники, которую необходимо поддерживать", - пишет газета пишет Politico.

По словам источника в Пентагоне, это "является признанием того, что война будет продолжаться еще месяцы и годы". Основные ремонтные работы выполняются в Польше, Чехии и других европейских странах, там же запускаются новые предприятия.

Некоторые запчасти Украина сама печатает на 3D-принтерах.

Потребность чаще ремонтировать технику обусловлена украинским наступлением на укрепленные позиции через заминированные поля, что приводит к существенным потерям. Также многое западное оружие требует ремонта сразу по прибытию, так как долго лежало на складах.

К слову, этот фактор сам по себе может стать препятствием для наращивания военного экспорта в Украину - ремонтные базы могут не справиться с обслуживанием, если техники станет еще больше.

Что ждать от "Вагнера" в Беларуси?

Сегодня стало известно, что армия Беларуси и "вагнеровцы" начали совместные тренировки на границе с Польшей. Учения проходят на полигоне "Брестский" - то есть, прямо на границе с Польшей.

В украинской Госпогранслужбе говорят, что наемники продолжают прибывать в Беларусь, где после обучения армии РБ могут начать подготовку и российских подразделений, которые проходят подготовку в Беларуси.

Но для Украины угрозы пока нет ввиду их низкой численности.

"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Тем не менее, вопрос остается актуальным - чем будет в реальности заниматься "Вагнер" в гостях у Лукашенко?



По этому поводу высказываются разные версии. Проанализируем их, исходя из общего контекста событий.

Для начала вернемся на несколько недель назад.



29 июня, через несколько дней после мятежа, Путин встретился с Пригожиным и с командирами "Вагнера".



Позже, когда об этом стало известно, данную встречу многие (особенно пригожинские телеграмм-каналы) трактовали как выдачу полной индульгенции "вагнеровцам" и Пригожину от Путина.



Однако, судя по тем событиям, которые произошли сразу после встречи, все обстоит ровно наоборот. Именно после 29 июня по всем федеральным СМИ началась масштабная кампания по дискредитации Пригожина. То есть, итогами встречи Путин остался крайне недоволен. Из его рассказа о мероприятии понятно почему – Пригожин в присутствии командиров ЧВК отверг его предложение перевести "вагнеровцев" под командование Трошева. И, таким образом, он в очередной раз продемонстрировал свою абсолютную неуправляемость и предельную нелояльность Путину. Причем, при свидетелях.



Лишь к десятым числам июля, судя по всему, стороны пришли к некому компромиссу: Кремль выпустил довольно комплиментарный пресс-релиз о встрече, Пригожину оставили часть госконтрактов, а "вагнеровцы" разоружились и начали передислокацию в Беларусь. Но разошлись стороны явно не друзьями. И вряд ли Пригожин происходящим доволен и вряд ли он вновь стал управляемым и лояльным Путину.



Ведь компромисс этот оказался явно не в пользу Пригожина. ЧВК фактически прекратила свое существование на территории РФ (тем самым минимизирована вероятность нового мятежа). Если верить российским СМИ, большая часть "вагнеровцев" от Пригожина ушла и подписала контракты с минобороны РФ. А с ним в Беларусь отправилась меньшая часть – около 3 тысяч человек. Пригожинские телеграмм-каналы называют иные цифры. Там утверждают, что в Беларусь уйдет в общей сложности 10 тысяч наемников. Но и это далеко не та армия, которую еще недавно имел в своем распоряжении Пригожин.



"Белорусская ссылка", если "вагнеровцы" не будут ничем больше заниматься кроме как обучением армии РБ, может привести к почти полному исчезновению Пригожина из информполя. После чего о нем постепенно забудут (на что, вероятно, и надеется Кремль).

Но уход в небытие, судя по слитому вчера видео из лагеря "вагнеровцев" в Беларуси, в планы Пригожина точно не входит. Он демонстрирует готовность продолжать кипучую деятельность, обуреваем жаждой реванша и, как можно сделать вывод из его слов про "позорное" положение дел на фронте, надеется на поражение российской армии в Украине, рассчитывая, что Кремль затем будет вынужден позвать ЧВК на помощь. Но этого может и не произойти (хотя раскачивать ситуацию внутри российской армии через свою сетку телеграмм-каналов Пригожин наверняка попытается в любом случае).

Поэтому Пригожину нужно придумать действие, после которого о "Вагнере" гарантировано снова заговорит вся России или даже весь мир.



По одной из версий "вагнеровцы" могут развить активность в приграничных с Беларусью районах Украины. Даже 10 тысяч наемников недостаточно для полномасштабного вторжения и нового "похода на Киев", но для диверсионной деятельности и локальных вылазок такого количества хватит.



Однако, во-первых, граница со стороны Украины хорошо укреплена и пробиться через нее будет непросто. Во-вторых, само по себе проникновение российских ДРГ на украинскую территорию – не информповод мирового масштаба. Это происходит регулярно. В-третьих, такая активность может побудить украинское командование перебросить на границу с Беларусью подкрепления, что облегчит положение российских войск на фронте. А это, как писалось выше, Пригожину как раз не нужно.

Куда более перспективным вариантом с точки зрения громкого пиара Пригожина и "Вагнера" является другое направление: создание проблем на границе со странами НАТО – Польшей и Литвой.



Если будет на это отмашка Лукашенко, то, технически, организовать процесс не сложно – обстрелять белорусский населенный пункт, после чего обвинить в этом поляков или литовцев.

Далее на сцену выходят "вагнеровцы", которые готовы немедленно "защищить Беларусь" и нанести "ответный удар". Для этого они могут использовать опыт рейдов РДК в Белгородскую область: внезапно ворваться на территорию сопредельного государства, записать оттуда фото и видео, а затем быстро уйти.

Из этого можно сделать шоу мирового масштаба.



Пригожин записывает видео из-под какого-то польского/литовского села и рассказывает как "мы, 300 спартанцев-вагнеровцев, в одиночку воюем со всем НАТО. В то время как бюрократы в московских кабинетах не могут поднять свою задницу, чтоб защитить наших братьев-белорусов и западные границы русского мира. Шойгу, Герасимов, где наша армия?".

С другой стороны границы подачу наверняка охотно подхватит правящая в Польше правая партия "Право и справедливость". Ей в октябре на выборах предстоит тяжелая схватка за сохранения контроля над парламентом. И потому провокации "вагнеровцев" на границе она может использовать для своего пиара, призывая "сплотить нацию для защиты от многовекового восточного врага".

В общем, замес может начаться не слабый.



Кремль же окажется в непростой ситуации. Игнорировать это шоу – демонстрировать слабость. Включаться в него – вновь героизировать "вагнеровцев". А главное – нарываться на риск войны с НАТО. Путин и сам, судя по его намекам, не против разыграть нечто вроде "карибского кризиса-2" для повышения ставок. Но вряд ли он готов это делать по сценарию, в котором главную роль играет Пригожин.



Впрочем, реализация этого сценария упирается в ключевой вопрос – даст ли отмашку Лукашенко.



С одной стороны, он уже давно демонстрирует желание побряцать оружием и начать свою "большую игру" (одни его недавние рассуждения о "ядерной державе Беларусь" чего стоят). К тому же Лукашенко уже имеет опыт организации провокаций на западной границе с мигрантами в 2021 году.



Но одно дело направлять на кордон колонны беженцев из Ирака. И совсем другое – организовывать вооруженные столкновения. Здесь ставки кардинально выше. И Лукашенко может не рискнуть ввязаться в подобную авантюру, в которой он, по итогу, окажется крайним – провокатором, разжигающим мировую войну. Да и какие он получит от этого бонусы не очень понятно.



Кроме того, зависимость Лукашенко от Кремля все ж таки сильна. И именно этот момент может стать главным тормозом для любого пригожинского "креатива" в Беларуси.

Поэтому, возможно, активность "вагнеровцев" на границах, с угрожающими заявлениями, и будет. Но саму границу (в буквальном и переносном смысле этого слова) переходить они не станут.

Скандалы вокруг финансирования ВСУ

В Украине накаляется ситуация с финансированием (или наоборот - недофинансированием) армии. В соцсетях активно обсуждают прецеденты, когда бюджет проводит многомиллионные траты на "необязательные" во время войны вещи.

В частности, большой ажиотаж вызвало выделение полумиллиарда гривен на музей Голодомора. А затем - 28-ми миллионов на тризуб для монумента Родине-матери (вместо советского герба - серпа и молота).

Еще один скандал возник вчера. Стало известно, что украинский бюджет потратит 33 миллиона гривен на съемки комедийного сериала, в котором пиарят известного украинского агробарона и владельца ФК "Ингулец" Поворознюка.

Государственный тендер, опубликованный на "Прозорро", выиграла компания продюсера Юрия Горбунова "Прототип Продакшен". Речь о 24-серийном драмеди под названием "ПГТ Ингулец".

По сюжету, два айтишника Максим и Даниил бегут из фронтового Харькова и, по дороге на Львов, оказываются в Кировоградской области в поселке Ингулец, где всем руководит фермер Алексей Паровоз по кличке "Батя". Программистов записывают в местную самооборону и назначают дежурить на местный блокпост и время от времени работать на ферме.

В образе "Бати" без труда читается личность агробизнесмена и владельца ФК "Ингулец" Александра Поворознюка, который в начале российского вторжения запустил фразу-мем "Вова, їбаш їх бл..ть". И далее всегда очень позитивно отзывался о Зеленском и нещадно материл его политических противников.

В Петровском районе Кировоградской области он широко известен как "папа" (что также коррелирует с образом "Бати" в сериале).

Выделение денег на этот фильм уже активно критикуют - как новый эпизод нецелевых затрат во время войны, вместо того, чтоб пустить деньги на закупки для армии, которой не хватает, к примеру, дронов.

Продюсер фильма Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм в ответ заявил, что будет снимать "патриотический и юмористический сериал", идея которого родилась в ходе концертов перед бойцами ВСУ, которые требуют больше юмористических тем.

Также он сказал, что россияне вкладывают в киноиндустрию миллиарды долларов, и своим сериалом он помогает Украине в информационной войне.

Подробно о скандалах вокруг необязательных трат в военное время мы писали здесь.

И сейчас стоит отметить, что подобные скандалы уже непосредственно сказываются и на сферах, связанных с войной.

Показательна в этом плане история с шоуменом Сергеем Притулой, которые после вторжения стал одним из топовых волонтеров. На днях он поделился видео с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым, где спросил у него о потребностях ГУР.

На видео был наложен посторонний звук, когда Притула перечислял потребности ведомства. Таким образом был анонсирован сбор, но на что именно – авторы видео "запикали".

Вскоре Притула раскрыл детали и сообщил, что начинает сбор средств на приобретение пяти станций EOS для обнаружений техники противника для ГУР – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

"Получили от Кирилла Алексеевича Буданова задачу – 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. В общей сложности выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", — написал Притула в Instagram.

Однако, пост с анонсом сбора вызвал огромную волну хейта в адрес власти и лично Сергея Притулы.

Большинство комментаторов не подбирают слов, так как их возмутило то, что для обеспечения госструктуры (ГУР) собирают деньги с людей. В то время как из бюджета тратят огромные деньги на различные необязательные вещи вроде барабанов для метро, музея Голодомора или ремонта стадиона.

"Это уже трэш какой-то. Вы людей совсем за идиотов имеете?! Еще ГУР люди должны обеспечивать? А где власть? Это госучреждение или частное предприятие или добровольческий корпус? Барабаны продайте и купите для ГУР БПЛА".

"Люди помогайте, а власть будет п@здить деньги от западных партнеров и покупать поместья в Испаниях".

Некоторые комментаторы даже предполагают, что Притула себе деньги на предвыборную кампанию собирает.

"Это уже просто нет слов. Буданов "дал задание", а чем занимается минобороны? А где те миллиарды, которые получает Украина? 120 миллионов за неделю? Типа: "Серый, а давай лохов ещё пощипаем на предвыборную кампанию".

Отметим, что такие скандалы могут напрямую повлиять на желание украинцев донатить на ВСУ. И, к слову, по данным волонтеров, поступления в 2023-м году уже и так заметно снизились. Хотя накал войны только нарастает.