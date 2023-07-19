В Украине нарастают скандалы вокруг расходов органов власти во время войны.

Поводом для них оказались громкие примеры тендеров и закупок, которые многие посчитали расточительством во время войны или даже скрытой коррупцией в то время, как приходится собирать пожертвования на дроны и автомобили, в которых остро нуждается армия. Вплоть до того, что уже звучат мнения, что из-за тотальной коррупции и невозможности снабжать ВСУ всем необходимым, Украина может проиграть в войне.

Подобные настроения накладываются на отсутствие с осени прошлого года каких-либо прорывов и крупных побед на фронте (особенно на фоне существовавших завышенных ожиданий от контрнаступления) и создают довольно опасную для власти атмосферу в обществе. Следствием которой может стать нарастание усталости народа от затянувшейся войны и разочарования в военно-политическом руководстве страны, а, возможно, и усиление настроений в пользу скорейшего прекращения войны пусть даже и путем компромиссного перемирия с Россией.

В Офисе президента, судя по всему, уловили этот опасный для себя тренд и сейчас пытаются перенаправить недовольство общества на местное самоуправление, действительно отметившееся в последнее время очень спорными тратами из бюджета. Тем более, что Банковая уже давно хочет усилить контроль над местной властью.

Подробности - в материале "Страны".

Бюджеты нарасхват

Обсуждение в стране расходов органов власти идет по нарастающей.

Начало ей положили публикации в СМИ о выделении бюджетных денег на гражданские проекты типа расширения киевского музея Голодомора, финансирования кинопроизводства, перекладывания брусчатки в городах, реконструкции стадионов и скверов, закупки песка для закрытых ради безопасности пляжей и т.д.

Сюда пошел анонсированная Министерством культуры замена герба на щите монумента "Родина - Мать" в столице, на которую, правда, пойдут спонсорские средства. Многие задались вопросом: рационально ли тратить деньги на эти цели во время войны? Ведь их можно было потратить на нужды армии или обустроить бомбоубежища, которых не хватает в густонаселенных городах или они в плохом состоянии.

Военным постоянно нужны новые беспилотники, которые помогают выслеживать и обезвреживать противника, а у России, как говорят украинские волонтеры, в последнее время стало появляться преимущество по дронам.

"Если во время войны вместо производства беспилотников Рада направляет более чем на полмиллиарда гривен на строительные работы в музее Голодомора, то для меня это важно. Потому что на эти сотни миллионов гривен можно было изготовить более чем 30 тысяч FPV-дронов. Даже если возьмем эффективность 1:3, то это приблизительно 10 тысяч пораженных единиц вражеской техники. Если во время войны в Киеве меняют бордюры на новые, а старые были ничем не хуже, то это важно для меня. Если во время войны вместо производства дронов, 10 миллионов гривен выделяют на производство "аудиовизуального сочинения-сериала под рабочим названием "Санаторий "Незабудка", это тоже важно для меня. Потому что в России эти дроны штампуют десятками тысяч и очень скоро все они полетят на наши головы. И сериал "Санаторий "Незабудка" не сможет никого защитить… Война не завершится в ближайшие месяцы, а может и годы. Поэтому все наши скудные, в сравнении с Россией, бюджеты необходимо максимально направлять на приближение победы Украины. Музей мы обязательно достроим после войны", - написал на своей странице в Facebook бывший глава Черниговской облгосадминистрации, а ныне сотрудник Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова Андрей Прокопенко.

О проблеме с дронами заявляет и волонтер Мария Берлинская. По ее словам, в начале войны Украина эффективно использовала FPV-беспилотники, но затем РФ за счет концентрации больших ресурсов вырвалась вперед. И сейчас Россия производит по 45-50 тысяч дронов, а Украина - только 10 тысяч. Такой расклад, по мнению Берлинской, может сделать невозможным победу Украины в войне.

"Если не делать это технологично (производство дронов - Ред.), мы заходим в поражение, которое будет называться перемирием. Хочу ошибаться, но такими темпами не далее как через год нам придется садиться за стол переговоров", - считает Берлинская, которая возглавляет Центр поддержки аэроразведки.

О значительных усилиях России по выпуску беспилотников говорят и другие украинские волонтеры (отмечая, что Минобороны Украины практически не занимается их закупкой), которые также считают угрожающим нынешний ход событий в войне. Много претензий высказывается и по другим аспектам снабжения армии.

Стоит обратить внимание, что столь пессимистичные тезисы относительно перспектив войны в украинском информполе стали появляться сейчас, пожалуй, впервые с начала полномасштабного вторжения.

И отсылает к еще довоенным дискуссиям о неэффективности государственной системы и коррупции в ней.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, анализируя последние скандалы, допустил, что, несмотря на войну, общество может радикализироваться в ответ на неспособность государства перевести страну на военный лад и на факты бездумной бюджетной политики, за которыми зачастую стоит дележ денег из государственного и местных бюджетов между своими.

"Вся эта трагикомедия распила-на-крови должна научить нас одной важной вещи: даже война никого не учит. Должна, но не научит. Погибают дети, спящие в собственных квартирах, умирают солдаты на в три слоя заминированных полях, добивается экономика, лишая нас будущего, а мы сейчас реставрируем очередной стадион - вместо того, чтобы бросить все ресурсы и силы на фронт и ВПК. Если Киев начнут через полгода атаковать по сто дронов за ночь (никакая ПВО это не вытянет) у очень многих может родиться мысль, что пришло время разбирать брусчатку и идти с ней к тем - кто ее укладывал, вместо того, чтобы вкладывать деньги в ПВО и собственные дроны" - пишет экс-советник Офиса президента.

Крайнего нашли

Центральная власть, видимо уловив опасность для себя этой дискуссии, решила ответить, правда, сделав другие акценты.

Глава фракции "Слуги народа" (СН) в Верховной Раде Давид Арахамия написал показательный пост в своем Телеграм-канале, адресованный "руководителям городов, чиновников местного самоуправления и прочих лиц, ответственных за процедуры закупок". По словам политика, "в обществе назревает очень серьезное недовольство" тратами средств из местных бюджетов, не связанными с войной.

"Все эти истории о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки, там, где она не в таком ужасном состоянии, в значительной степени дестабилизируют общество, которое живет непростой жизнью, умудряясь не просто выживать, а еще волонтерить, донатить на армию и сберегать оптимистический взгляд на будущее… Мы в парламенте активно обсуждаем идею ограничения распоряжения этими средствами, но останавливает нас только то, что мы знаем: когда мы это сделаем, вы начнете громко кричать о "нападении на децентрализацию", что "власть атакует местное самоуправление" и распространять другие подобные месседжи", - написал Арахамия.

Свой пост он назвал "последним предупреждением".

"Если вы не остановитесь, не прекратите тратить деньги на предметы не первой необходимости, на то, что никак не приближаете нас к победе, то парламент внесет законодательные ограничения на период военного положения", - настаивает лидер фракции СН.

По всей видимости, Арахамия намекнул на ряд недавних громких историй, связанных с большими тратами на местном уровне. СМИ нашли в системе ProZorro, что одна из районных администраций Киева закупила дорогие овощерезки и барабаны для бомбоубежищ. Пикантность этих случаев в том, что во главе райадминистраций стоят назначенцы как раз центральной власти. И, выходит, Арахамия, как представитель команды президента Владимира Зеленского, озвучил претензии по собственному адресу.

Что касается трат на стадионы, то многие негодовали по поводу тендера на ремонт местного спортивного объекта на более чем 71,5 млн грн в небольшом городке Киверцы в Волынской области.

Но в целом акцент на ответственности терробщин очевиден.

Он же читается и в постах других "слуг народа", отписавшихся следом за Арахамией.

"Дроны и пикапы, а не брусчатка! Во время войны все ресурсы должны направлять на победу! Без исключения. По итогам прошлого года и первого полугодия 2023 года местные бюджеты, в том числе и Ровно, имеют дополнительные деньги в бюджете. Во многом это перевыполнение идет от НДФЛ (налоги на доходы физических лиц - Ред.), которые платят мобилизованные в армию украинцы! Но тратятся эти деньги? Порадует ли наших военных новая брусчатка в городе? Или новое турбокольцо за 50 миллионов, или дорога за 100 миллионов гривен? В то время как волонтеры и сами военные последние деньги отдают на закупку пикапов, запчастей и дронов для армии? Очевидно, что нет. Призываю Ровенский городской совет/власть, все органы местного самоуправления вспомнить, что в Украине продолжается кровопролитная война и направлять максимум денег на закупку транспорта и дронов для ВСУ! Особенно это касается средств от перевыполнения бюджета. Хотите - пиарьтесь на передаче обеспечения армии, хотите - нет. Но покупайте и передавайте! Сейчас все средства необходимо направлять на защиту Родины и жизнь наших людей", - написал на своей странице в Facebook член парламентской фракции "Слуги народа" Александр Ковальчук.

Политтехногиями по дефициту госбюджета

Как полагает политолог Андрей Золотарев, центральная власть, выставив в ситуации с бюджетными расходами крайним местное самоуправление, попыталась увести внимание общества от своей ответственности.

"Банковая постоянно проводит закрытые соцопросы, которые уловили, что запахло жареным для центральной власти. Идет война, и экономика чуть жива, а деньги в стране тратятся не только на важные нужды, но и на расширение музея Голодомора и замену герба на щите Родины-Матери, хотя в этом случае это частные средства. И кто-то предложил грамотный уход, как "переключить" людей с наболевших вопросов или странных государственных трат на расходы местного самоуправления, которое, конечно, тоже дает регулярно повод. Мол, мы сейчас как дадим по рукам всем этим мэрам за стадионы, барабаны и брусчатку. Будет контроль со стороны Киева за расходами. На какое-то время негатив, возможно, и удастся перекрыть", - прокомментировал эксперт "Стране".

Как полагает политолог Руслан Бортник, большие доходы позволяли многим терробщинам, вопреки войне, "реализовывать различные инфраструктурные проекты, которые неплохо кормят региональные элиты".

"А те в свою очередь часто явно или скрыто оппозиционны по отношению к Зеленскому и его команде. В этом кроется вторая причина внимания центральной власти к расходам на местном уровне. Она хочет лишить местные кланы возможности самостоятельно тратить общинные бюджеты, на которых те сидят, а, значит, финансовой независимости от Киева. И заявление Арахамии тут показательно. Оно означает, что подготовка некоего решения в этом отношении вышла на финишную прямую", - комментирует Бортник.

С другой стороны, проблема доходов в государственный бюджет стоит в стране очень остро. На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дефицит госказны за первое полугодие достиг 482 млрд грн. При этом западной помощи, по словам главы Кабмина, пришло более 23 млрд дол (более 840 млрд грн по курсу НБУ на 18 июля).

По отношению к ВВП дефицит госбюджета к концу текущего года составит, по расчетам МВФ, 20,4% с учетом международного финансирования (или "чистых" 25,8%).

А стране по-прежнему нужно очень много тратить на армию и социальные расходы при слабо растущей в военных условиях экономике.

Западные партнеры требуют сокращать расходы и искать новые варианты увеличения доходов, борясь, например, с коррупцией, и не рассчитывать исключительно на международную помощь, которая вполне может быть скоро значительно сократится.

"Последний меморандум между МВФ и Украиной очень жесткий. От Киева требуют искать внутренние ресурсы для наполнения бюджета. Этим объясняются разговоры о необходимости повышать тарифы для населения или восстановление довоенного уровня налогов для предпринимателей (речь идет о "структурном маяке" МВФ - законопроекте, отменяющего 2%-ю льготную ставку единого налога, принятого недавно Радой - Ред.) Но нужно больше денег. Сейчас ключевой неподконтрольный центральной власти финасовый ресурс находится на уровне местного самоуправления", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Отметим в контексте этой проблемы, что в Верховной Раде идут дискуссии о необходимости забрать у местных бюджетов, помимо прочего, налоги на доходы физлиц (НДФЛ), взимаемые с выплат военнослужащим. Дело в том, что за время войны увеличился размер этих поступлений вследствие существенного роста зарплат в ВСУ и увеличения личного состава военных частей, расположенных в терробщинах.

Предложение перенаправить эти деньги в госбюджет обсуждалось при подготовке главного финансового документа страны в конце прошлого года, однако тогда местное самоуправление сумело отстоять эту статью доходов. В свете заявления Арахамии и общего курса, взятого властью, подход может измениться.

"Правильно ли сделали парламент и правительство, когда вопреки полномасштабному вторжению оставили эти деньги (НДФЛ - Ред.) в бюджетах общин на 2023 год? По моему убеждению, да. Потому что это позволило общинам сбалансировать затраты экономического характера и, более того, пройти первый квартал года с перевыполнением бюджета. Но породило ли это явление другие проблемы? Да! Первая проблема - постоянная перерегистрация военных частей, когда общины ведут между собой целую "битву" и борьбу в % возвращения (НДФЛ - Ред.) Что, в свою очередь. приводит к тотальной разбалансировке бюджетов и заведение "самых хитрых" общин в реверсную дотацию, которая после очередной перерегистрации налогоплательщика станет смертельным грузом. Другой проблемой стала ситуация, когда одни общины 100% денег, полученных от военных, возвращают на нужды безопасности и обороны, а другие начинают использовать раздутые бюджеты на брусчатку и стадионы", - написал на своей странице в Facebook народный депутат Виталий Безгин (СН), который состоит в парламентском комитете по вопросам местного самоуправления.

Он предлагает изменить начисление "военного НДФЛ", введя формулу 50% доходов уходит по месту расположения части, так как это территория стала "зоной повышенной опасности и менее удобной для бизнеса", а другие 50% - отправляются по месту регистрации каждого конкретного солдата.

"Подобные инициативы давно и много раз обсуждались с "налоговым" комитетом Рады и должны наконец двигаться", - заявляет Безгин.

Кроме того, по его мнению, необходимо зафиксировать конкретный процент от денег "военного НДФЛ", которые общины должны тратить на оборонные нужды.

Выработать оптимальную модель следует, по его словам, в течение июля-августа, чтобы успеть до регистрации проекта госбюджета на следующий год.

Впрочем, доведут ли эту тему до реализации на практике пока непонятно. Местное самоуправление также вряд ли будет смотреть на это молча и снова поднимет вопрос о нарушение его прав со стороны центральной власти. Причем, как показывает пример противостояния Банковой и мэра Киева Виталия Кличко, симпатии западных партнеров в этом конфликте скорее на стороне местной власти - представители Запада тогда выступили против попыток ОП организовать отставку Кличко с поста главы КГГА (подробно об этом мы писали здесь).

Перемены настроений

В тоже время, нынешние разговоры о коррупции и неэффективности работы государственной системы накладываются на нарастающую усталость общества от затянувшейся войны, в которой пока не видно каких-либо крупных побед и прорывов. Что усиливает поддержку идеи скорейшего прекращения боевых действий, пусть и на каких-то компромиссных с Россией условиях, против чего категорически выступает президент Зеленский.

Это отмечают и ряд пабликов, связанных с властью.

"Некоторая часть общества, которой становится всё больше, начинает себя вести так, как это было в 2014-м. То есть пофигически. "Я в ХХХ километрах от фронта - на хрен мне этот Мелитополь, подпишите мир и давайте мирно жить. Мы эти все этапы уже проходили в 2014-м, к чему это всё привело я вам не буду рассказывать", - пишет популярный телеграмм-канал "Николаевский ванек".

Как говорит источник "Страны" в политических кругах подобные настроения могут усилиться, если в ближайшие месяцы не будет перелома ситуации на фронте.

"Есть две глобальные проблемы. Первая - власти с осени прошлого года создавали в обществе крайне завышенные ожидания скорой победы, вместо того, чтоб готовить украинцев к длительной войне. Поэтому когда побед уже давно не было, а наступление идет очень тяжело, у общества возникает разочарование и вопросы. Вторая проблема - вопросы эти усиливаются по мере затягивания войны и по мере наблюдения за тем, что власти и приближенные к ней ведут себя также как и до войны - воруют и решают свои вопросы, вместо того, чтоб заниматься обороной государства. Многие с удивлением обнаруживают, что госаппарат у нас остался таким же коррумпированным и неэффективным как и до войны и не может обеспечить ни снабжение армии всем необходимым, ни нормальную мобилизацию, которая превратилась в кормушку для коррупционеров. И чем дольше будет идти война, тем больше будет этих вопросов, как бы власть их не купировала информационно. И тогда перед Зеленским станет вопрос, что для него лучше - вести и дальше войну на истощение "до победного конца", сталкиваясь с риском нарастания протестных настроений и дестабилизации в обществе. Либо закончить ее побыстрее на какой-то компромиссной основе. Оба этих варианта для него плохие. Поэтому сейчас все усилия направлены на то, чтоб достигнуть стратегических успехов на фронте. Но если этого не удастся в обозримом будущем, то нужно будет делать выбор", - говорит источник.

Отметим, что отдельные спикеры уже начинают осторожно "прокачивать" тему о возможности прекращения войны без возврата всех территорий.

Так, Алексей Арестович допустил возможность отказа от возвращения ныне захваченных Россией территорий военным путем, при условии, если Украина вступит в НАТО. Он подал это как одну из идей, которая сейчас обсуждается.

"80% территории мы удерживаем. Получается, большей частью государства прекращаем войну и вступаем в НАТО. Могу сказать, это суперисторический шанс", - заявил Арестович.

Он сравнил ситуацию с историей разделенной Германии.

"Вариант ФРГ-ГДР: ФРГ вступает в Альянс, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются. В принципе, пока нас никто не слышит, и мы с вами одни, - это очень неплохая сделка", - дал свою оценку бывший советник Офиса президента.

В таком случае, по его словам, Украина будет пытаться освободить свои захваченные территории "невоенным путем" - поскольку военное решение можно провести лишь "ценой жизней 200 тысяч человек взрослого мужского населения, генофонда, разрушенной полностью экономики".

В тоже время, официальная позиция власти остается неизменной - война должна продолжаться до полного освобождения всех украинских территорий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая вчера в ходе дебатов на Генеральной ассамблее ООН, заявил, что страны, призывающие к немедленному миру с Россией, хотят отдать РФ захваченные ею украинские территории.

"После сопротивления российской полномасштабной агрессии в течение более полутора лет мой 40-миллионный народ может ответить на все эти предложения только одно: "Нет!", – сказал Кулеба.