В пятницу, 21 июля, в Украине идет 513-й день войны с Россией.

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21 июля

10:16 ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе, сообщает Генштаб.

А именно, на направлениях Новоданиловка – Вербовое, Новоданиловка – Роботино, Новодаровка – Приютное. Сейчас бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

10:10 В Константиновке сегодня ночью обстреляли частный сектор, погибла супружеская пара (57 и 50 лет), сообщает прокуратура. Российский снаряд попал в их дом.

Повреждены еще около 20 домов и газопровод.

9:51 В Запорожской области РФ ударила по объекту инфраструктуры в Пологовском районе, погибли четыре работника предприятия, сообщает ОВА. Еще двое получили ранения.

Всего за минувшие сутки РФ нанесла 80 ударов по 20 населенным пунктам области.

9:44 Новое видео последствий вчерашнего прилета в админздание в центре Одессы.

9:34 Залогом успеха украинского наступления может стать "беспорядок среди политического и военного руководства РФ", заявил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме безопасности в Аспене.

Бернс сослался на разведданные, свидетельствующие о наличии "некоторых существенных структурных недостатков, скрывающихся за значительной обороной", выстроенной российскими войсками. В частности, это "низкий моральный дух", "плохое командование" и "беспорядок среди политического и военного руководства РФ".

Бернс оптимистично оценивает перспективы наступления ВСУ благодаря этим факторам.

9:14 Появились фото и подробности ночного обстрела Одесской области.

Как сообщает оперкомандование "Юг", зернохранилище атаковали "Калибрами" в две волны. Сначала две ракеты попали в объект, вспыхнул пожар. Когда его уже тушили спасатели, в то же предприятия прилетела третья ракета, которая изуродовала сельскохозяйственную и спасательную технику.

Пожар на площади более 200 кв. м был оперативно ликвидирован.

9:02 Россия не ведет подготовку к использованию ядерного оружия в Украине. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

"ЦРУ не видит признаков подготовки России к использованию ядерного оружия в Украине в ближайшие дни и недели" – заявил Бернс на Аспенском форуме по безопасности.

8:31 Во время ночного обстрела Одесской области ранены два человека, сообщили в Одесской ОВА.

Также уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

8:30 Часть западного оружия, отправленного в Украину, была украдена, говорится в отчете Пентагона, на который ссылается CNN. Но украинские спецслужбы разоблачили каналы воровства, добавляют журналисты.

В отчете отмечается, что с февраля по сентябрь 2022 года американцы не имели возможности следить за поставляемым вооружением, и только в конце октября направили комиссию в Украину. Также технику начали оборудовать системами слежения.

Сначала Европейское командование США пыталось запрашивать у украинцев квитанции и те предприняли "добросовестные усилия" для их предоставления.

"Однако к моменту завершения расследования персонал не предоставил группе инспекторов подтверждающих документов", - отмечается в отчете.

В итоге "преступным организациям удалось похитить некоторое количество оружия и техники".

В конце июня 2022 года группа под руководством неназванного российского чиновника присоединилась к добровольческому батальону, используя поддельные документы, и похитила гранатомет и пулемет, а также более 1000 патронов. Но "спецслужбы Украины сорвали заговор".

В том же месяце они предотвратили продажу оружия и боеприпасов с линии фронта на юге Украины. А также разоблачили организацию преступников, выдававших себя за волонтеров, которые украли бронежилеты на сумму 17 000 долларов.

В августе 2022 года спецслужбы Украины обнаружили, что бойцы добровольческого батальона похитили 60 винтовок и почти 1000 патронов и хранили их на складе, "предположительно для продажи на черном рынке".

8:13 Ночью РФ ударила двумя ракетами по терминалам с зерном Одесской области.

Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Обстрел проводился ракетами "Калибр" из Черного моря. О пострадавших информации нет.

7:55 За минувшие сутки россияне, по данным Генштаба ВСУ, атаковали на следующих направлениях:

юго-западнее Масютовки под Купянском;

на юго-западной окраине Клещеевки;

в районе Невельского под Авдеевкой;

в Марьинке и под Новомихайловкой;

южнее Приютного на Времьевском выступе.

Все атаки отражены, пишет Генштаб.

7:05 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.