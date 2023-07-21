Защита портов, зерновая сделка и ответ на ракетные удары. Новое обращение Зеленского к украинцам
Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном вечернем обращении.
Основное в вечернем обращении Зеленского:
- Сообщил о заседании Ставки ВГК, где обсуждали защиту портов.
- Рассказал, что вечером планирует переговоры с президентом Турции, в том числе по зерновой сделке.
- Прокомментировал последние ракетные удары по Украине и пообещал ответ.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко. Это заявление прозвучало на фоне скандалов вокруг последних затрат в сфере культуры.
Ранее Зеленский рассказал о заседании Ставки и религиозном вопросе.
Известно, что Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.
"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.