Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном вечернем обращении.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки ВГК, где обсуждали защиту портов. Рассказал, что вечером планирует переговоры с президентом Турции, в том числе по зерновой сделке. Прокомментировал последние ракетные удары по Украине и пообещал ответ.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко. Это заявление прозвучало на фоне скандалов вокруг последних затрат в сфере культуры.

Ранее Зеленский рассказал о заседании Ставки и религиозном вопросе.

Известно, что Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.

"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.