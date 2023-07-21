В пятницу, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании обсуждали защиту портов и инфраструктуры для экспорта зерна.

"Продолжаем системную работу по защите портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы", - пишет президент.

Он поручил военному командованию и министру инфраструктуры подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора", а МИДу наработать соответствующие дипломатические шаги.

По фронту докладывали о ситуации на поле боя, планам РФ, снабжении, логистике и производстве.

Затронули тему северной границы и "вагнеровцев" в Беларуси.

Заслушали промежуточный отчет по проверке работы военкоматов. До конца месяца должны быть итоговые результаты инспекции, сообщает Зеленский.

Напомним, сегодня Одесская область подверглась четвертой за неделю атаке россиян. Попали в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области.

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