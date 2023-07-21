Одесская область подверглась четвертой за неделю атаке россиян. На рассвете ракетоноситель в Черном море выпустил по региону ракеты "Калибр".

Об этом сообщается в телеграм-канале Одесской ОВА.

"К сожалению, есть попадание в терминалы с зерном одного из агропредприятий Одесской области. Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. В результате взрыва пострадали два человека. Они получили резаные раны стеклом. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь", - сказано в посте.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк раскрыла детали атаки.

"Ракеты летели на очень низкой высоте с максимальным приближением к государственной границе Украины. То есть фактически провокация на провокации. Поскольку обнаружение ракет при таких обстоятельствах затруднено, попадание произошло фактически одновременно с сигналом воздушной тревоги", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, было две волны ударов. Первоначально РФ выпустила две ракеты "Калибр". И в тот момент, когда спасатели на месте происшествия ликвидировали пожар, был нанесен новый удар.

Вчера Россия тоже наносила удары по Одессе и области, кроме этого, сильному обстрелу подвергся и Николаев.

В Одессе после ночного обстрела пострадало здание генерального консульства Китая.