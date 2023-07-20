Мониторинговые сервисы показывают, что сейчас одно судно под флагом Либерии направляется в порт Одессы.

По крайней мере, такая указана его точка назначения. Время прибытия - 22 июля.

Будет ли он действительно двигаться в сторону Одессы, непонятно. Сейчас судно находится в районе Турции.

Других кораблей в Одессу нет.

В порты Южного, Черноморска, Измаила и Рени также, по данным сервиса MarineTraffic никто не следует.

Отметим, что вчера онлайн-сервисы также показывали, что несколько судов следуют в порт Измаила. Прибыли они или нет - неясно.

Накануне РФ пригрозила топить все суда, следующие в сторону Украины. Украина сегодня пригрозила зеркальными мерами.

Война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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