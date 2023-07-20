В ответ на российскую угрозу топить все корабли, которые будут направляться в сторону украинских портов, Украина сделала аналогичное заявление.

Пресс-служба МИД Украины опубликовала следующее:

"Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, что перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками", - говорится в сообщении.

А уже с 05:00 20 июля (то есть минувшей ночи) Украина запрещает ввиду опасности судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Напомним, в Черном море находятся суда, что следуют в порт Измаил, который не участвовал в зерновой сделке.

Как писала "Страна", в Белом доме заявили, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину.

Тем временем война в Украине идет уже 512-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 511-го, дня войны в материале "Самая масштабная атака на Одессу, Россия объявляет морскую блокаду Украины, почему Путин не едет в ЮАР". 19 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками, причем большинство прилетов пришлось на Одессу. Мэр города заявил, что такого обстрела города не было с начала войны. Также одной из обсуждаемых тем дня стала новость о том, что президент РФ не поедет в ЮАР на саммит БРИКС.

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