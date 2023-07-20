Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и обвинить в этом Украину.

Об этом передает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности Адама Ходжа.

К такому выводу в США пришли, потому что РФ дополнительно заминировала подходы к украинским морским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину", - заявил Ходж.

Ранее российское Министерство обороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины, говорится в заявлении. Также Минобороны РФ объявило ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства.

В Белом доме на это сказали, что Соединенные Штаты не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ.