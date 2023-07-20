Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины на Черном море после прекращения действия зерновой сделки.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Рада".

"Ни одна страна не решится отправлять свои корабли. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний", - сказал Подоляк.

Напомним, сегодня российское Минобороны заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться им как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться Москвой вовлеченными в войну на стороне Украины, говорится в заявлении.

После чего Украина в письме к Международной морской организации сообщила, что создала механизм по предоставлению "гарантий компенсации ущерба" компаниям и судам, посещающим украинские порты после завершения зерновой сделки.

Однако в США заявили, что не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявлений Минобороны РФ.

Война в Украине идет уже 511-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 510-го дня войны в материале "Атака на порты, какие планы у РФ под Купянском, будущее "Вагнера", арестуют ли Путина в ЮАР". Все чаще поступает информация из-под Купянска Харьковской области, где, по данным ВСУ, россияне сконцентрировали группировку в 100 тысяч человек. Еще одна важная тема дня - расформирование ЧВК Пригожина и перемещение "вагнеровцев" в Беларусь. Эти и другие темы мы проанализировали в статье.

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