В Одесском областном ТЦК прокомментировали вчерашнее видео с жестким задержанием мужчины группой военных.

Соответствующий пост опубликован на странице ТЦК в Facebook.

Военкомат признал, что его сотрудники превысили полномочия, применив силу и доставив парня в военкомат против его воли. При этом "районный ТЦК пытался скрыть свою причастность к инциденту".

"По результатам служебной проверки выявлены и те, кто превысил служебные полномочия, и нарушения в использовании неучтенного транспортного средства. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и переведены в боевые подразделения, где смогут направить свою силу и мощь на борьбу с врагом", - говорится в заявлении.

В ТЦК пояснили произошедшее тем, что гражданский снимал на видео, как бойцы Нацгвардии разворачивают мобильный блокпост, "что строго запрещено нормами правового режима военного положения".

"Получив замечания от представителей Нацгвардии, гражданин вступил в конфликт, откровенно провоцируя военных. Во время проверки его документов для сверки данных по базе уклоняющихся от мобилизации мужчина начал угрожать и вести себя агрессивно, не прекращая провокаций", - говорится в заявлении военкомата.

После чего, как говорится в сообщении Одесского ТЦК, нацгвардейцы "не удержали эмоций" и применили силу.

Ранее мы публиковали видео как во Львове представители военкомата избили мужчину после того как остановили чтобы "уточнить данные".

Перед этим в соцсетях распространилось видео, как на Закарпатье мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его забрали в военкомат.