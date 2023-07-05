На Закарпатье уволили майора областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который избил женщину в Ужгороде.

Об этом сообщил замминистра обороны Александр Павлюк.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", - написал Павлюк.

В отношении Константина Вари уже начато производство.

Напомним, в Ужгороде жена военного сообщила, что ее ударил пьяный военком на улице. Он нанес ей два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок, после чего убежал. Женщина опубликовала снимки результатов алкотестера военкома и синяка на подбородке.

Ранее МВД подтвердило, что он набросился на женщину на улице в состоянии алкогольного опьянения.

Также мы писали, что против военкома, открывшего стрельбу на рынке в Одесской области, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, мы рассказывали, что в Одессе военкомы угрожали гражданскому "стрельнуть в ногу или даже зарезать" и стучали по его машине.