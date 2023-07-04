Новым одесским военкомом, вместо уволенного после коррупционного скандала Евгения Борисова, стал комбриг 14-й ОМБР имени князя Романа Великого, полковник Александр Охрименко.

Об этом сообщает главком Валерий Залужный.

Он отмечает, что Охрименко - "один из лучших военных командиров", боевой офицер, "знающий армию изнутри, понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрировавший преданность военному делу и Родине".

Напомним, что военком Одесской области Евгений Борисов был уволен по поручению президента Зеленскооо после того, как у него в апреле нашли виллу в Испании. Его мать после начала полномасштабного вторжения стала владелицей виллы в испанском городе Марбелья.

В связи с шумихой в СМИ военкома отстранили от обязанностей и назначили проверку, но вскоре он снова вернулся к своей работе.

После этого глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что инициирует проверки всех областных военкомов на предмет возможной коррупционной деятельности. И действительно, после увольнения скандального Одесского военкома в Украине объявили проверки руководителей ТЦК.