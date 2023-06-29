Житель Березовского района Одесской области выпустил на полицейского пчел, которые его искусали, и ударил правоохранителя ульем по голове.

Об этом говорится в материалах дела Березовского районного суда.

Суд установил, что старший лейтенант полиции совместно с сотрудниками СБУ, Нацгвардии и пограничниками был привлечен к проведению оперативно-боевых и антитеррористических мероприятий на территории села Сахарово Березовского района.

Утром 7 июня полицейский вместе с другими правоохранителями прибыли в домовладение подозреваемого. Лейтенант представился мужчине и сообщил по цели визита. Он попросил у жителя Одесской области предъявить любой документ, подтверждающий его личность.

Подозреваемый на требование полицейского не отреагировал, обругал его и других "по мотивам своей неприязни к ним" как к стражам порядка. Также он вел себя агрессивно, говорится в материалах дела.

Далее мужчина ударил лейтенанта по голове переносным деревянным ульем, который был подвешен к дереву. Потом он начал трясти этим ульем, из которого вылетели пчелы и покусали полицейского.

Таким образом, житель Одесской области нанес правоохранителю легкие телесные повреждения. Мужчине объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины.

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