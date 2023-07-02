Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Одесскую область, где заслушал доклад командующего ВМСУ Алексея Неижпапы.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Доклад командующего Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонные возможности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период. Обсудили промежуточные результаты и перспективы развития программы морских дронов и ракетной программы", - написал Зеленский.

Также сегодня Зеленский поздравил Военно-морские силы Украины с профессиональным праздником. Президент опубликовал видео, в котором отметил победы украинских ВМС. Среди побед упоминается освобождение острова Змеиный, уничтожение флагманского ракетного крейсера "Москва", защита Мариуполя и другие успехи во время контрнаступления ВСУ.

Напомним, вчера Владимир Зеленский провел выездное заседание ставки на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции.

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