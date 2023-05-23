Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего визита на передовую объявил о создании корпуса морской пехоты. По его словам, будут сформированы новые бригады, вооруженные современной техникой и оружием.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она мощная сила, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты", - заявил Зеленский.

Морская пехота предназначена для участия в морских операциях - в частности, штурмовых действиях и высадке морского десанта.

Напомним, президент посетил передовые позиции в линии обороны Угледар-Марьинка в Донецкой области.

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