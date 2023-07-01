В Харькове задержан военком, который за взятки обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Подполковник требовал и получил от гражданина 25 тысяч гривен взятки. За эти средства он обещал ему справку военно-врачебной комиссии, согласно которой мужчина якобы нуждался в лечении в течение двух месяцев.

Правоохранители разоблачили подозреваемых при получении средств и предоставлении гражданину справки ВВК.

Начальник военкомата начал скрываться от органа досудебного расследования, в то же время правоохранители оперативно установили его пребывание.

Также они провели обыск по месту его временного проживания и вручили ходатайство об отстранении от занимаемой должности.

Подозреваемым по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины грозит заключение от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Как писала "Страна", в Украине усилились проверки деятельности всех областных военкомов на предмет коррупции после скандала с покупкой недвижимости в Испании и дальнейшим увольнением Одесского военкома Евгения Борисова.

Также полиция Киевской области получила от военкоматов сообщения о тысячах уклонистов.