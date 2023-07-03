В Ужгороде жена военного сообщила, что ее ударил пьяный военком на улице. Он нанес ей два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок.

Об этом в Facebook рассказала сама пострадавшая Татьяна Новак. Она опубликовала снимки результатов алкотестера военкома и синяка на подбородке.

По словам Татьяны, 25 июня сотрудник военкомата избил ее на остановке на глазах у мужа-военного, после чего убежал.

"Я и мой муж, офицер ВСУ, зашли в магазин у остановки. На кассе к нам прицепился пьяный мужик в гражданской одежде. Его первые слова были к моему мужу: "Ты воевал или с….ся (убежал)?". Женя спокойно ответил, что воевал. Ответ мужика не удовлетворил, и он продолжил на повышенных тонах спрашивать: "а где? а как? а зачем поехал на ноль? а че сейчас не там?". Мой муж спокойно ответил, что служит в 15-м горно-штурмовом батальоне, после обороны Соледара признан ограниченно годным", - рассказывает начало конфликта Татьяна.

В итоге военком ответами был неудовлетворен и набросился на Татьяну со спины, когда она уже вышла из магазина и стояла на остановке.

Нападавшим оказался Вари Константин Владимирович - майор, оперативный дежурный Закарпатского ОТЦК.

Алкотестер обнаружил у него 2,04 промилле алкоголя в крови. Открыто уголовное производство за преднамеренное легкое телесное повреждение.

На следующий день из военкомата позвонили и предложили "решить все мирно". Сейчас военком ушел в отпуск на неопределенный срок.

Местные говорят, что мужчина не первый раз нападает на людей, в частности, женщин, но люди его боятся и заявления не подают.

Ранее мы публиковали видео избиения мужчины военными в Черкассах.

А в Ивано-Франковске военкомы при жестком задержании повалили мужчину на землю.