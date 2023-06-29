Правоохранители открыли уголовное дело по факту избиения офицером военнослужащего во Львовской области.

Вчера в соцсетях набрала огласки история избиения капитаном своего подчиненного на военном полигоне во Львовской области.

Об инциденте у себя на Facebook написала сестра пострадавшего военнослужащего Марта. Девушка заявила, что ее брат военнослужащий Назар Матвиишин чуть не погиб после побоев.

"Назар попал во Львовский военный госпиталь с диагнозом острый аппендицит, однако в ходе операции врачами обнаружены сильные повреждения внутренних органов. У него произошло внутреннее кровоизлияние в результате разрыва печени. Моего брата избил его капитан Иван Зозульчак.

По словам брата, это не единичный случай, а избиения происходят на постоянной основе для профилактики", - написала девушка.

Из своих источников в правоохранительных органах "Страна" узнала подробности случившегося.

"Избиение произошло в ночь с 23 на 24 июня. Начальник второго пограничного отдела пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины капитан Иван Зозульчак на учебном полигоне избил своего подчиненного, солдата Назара Матвиишина. Из-за полученных травм солдат был госпитализирован. В результате избиения Матвиишин получил повреждение в виде закрытого разрыва четвертого сегмента правой доли печени", - рассказывает источник.

По его словам, предварительный опрос других военнослужащих указывает на то, что применение физической силы со стороны капитана Зозульчака носит систематический характер.

"На данный момент открыто уголовной производство, но сам Зозульчак пока не задержан. Ему грозит до 12 лет лишения свободы", - рассказывает источник.

Ранее мы писали, что глава Мукачевского отдела контрразведки с подчиненными избили экс-ректора академии СБУ.

Также ГБР расследует жестокое избиение офицером бойца ВСУ на Волыни, после которого у него отказали ноги.