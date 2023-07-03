В МВД отреагировали на историю с избиением женщины закарпатским военкомом.

Сообщается, что полиция уже проводит досудебное расследование, личность нападавшего установлена, его доставили в райотдел полиции, подтвержден факт алкогольного опьянения, проводятся экспертизы.

Соответствующий пост появился на странице МВД в Facebook.

Материалы для сообщения ему о подозрении готовятся, ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований с правовой квалификацией ч. 1 ст. 125 УК (нанесение легких телесных повреждений - наказывается штрафом, общественными или исправительными работами).

Напомним, в Ужгороде жена военного сообщила, что ее ударил пьяный военком на улице. Он нанес ей два удара кулаком в голову: в челюсть и левый висок, после чего убежал. Женщина опубликовала снимки результатов алкотестера военкома и синяка на подбородке.

Ранее сообщалось, что против военкома, открывшего стрельбу на рынке в Одесской области, возбуждено уголовное дело.

Также мы рассказывали, что в Одессе военкомы угрожали гражданскому "стрельнуть в ногу или даже зарезать" и стучали по его машине.