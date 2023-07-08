Мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его забрали в военкомат.

Видео об этом опубликовали телеграм-каналы.

Действие происходило на Закарпатье. Мужчина сидит абсолютно без одежды и, показывая на свои гениталии, просит сотрудника ТЦК, снимающего на телефон, запечатлеть его наготу как следует.

"Везите меня в военкомат на...й", - говорит он, сидя внутри военкомовского буса.

Сотрудников ТЦК за кадром разбирает смех.

Напомним, недавно в Одессе мужчина бросил машину на дороге и убегал от военкомов через поле. Действие происходило на одной из окраин города. Водитель, оставивший свой транспорт, побежал через поле в сторону лесополосы, за ним вдогонку бежали двое людей в камуфляжной форме, выпрыгнувших из микроавтобуса.

Перед этим мы рассказывали о том, как задержали уклониста, который прятался в вентиляционной шахте поезда на Перемышль. Призывника, скрученного калачиком, обнаружили в вентиляционной системе купе проводника на пропускном пункте "Мостиска-2". Помочь избежать мобилизации ему решил проводник поезда.

Ранее украинский стендапер признался, что сознательно уехал от мобилизации в Турцию.