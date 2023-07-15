Член Комитета Верховной Рады по нацобороне Федор Вениславский прокомментировал "Стране" видео с "жёсткой мобилизацией", которые в последнее время все чаще попадают в сеть.

"Конечно, крайне негативно к этому относится комитет, и я лично крайне негативно отношусь к любым нарушениям. Эти вопросы мы постоянно держим на контроле комитета. Буквально на прошлой неделе было заседание комитета в закрытом режиме, где мы заслушали командование сухопутных сил, которые отвечают за мобилизационные мероприятия. Каждый случай с резонансными последствиями, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, с избиением — мы требуем, чтобы такие военнослужащие были привлечены к ответственности", — говорит Вениславский.

В тоже время, он обвинил военнообязанных в том, что они "в большинстве случаев специально провоцируют такие ситуации".

"В 99% случаях это умышленная провокация, при этом, записывают и публикуют в сеть уже финал ситуации. Если человек не выполняет обязанности по поводу явки в территориальный центр комплектования и соцподдержки, то мы видим такой механизм: с помощью представителей органов внутренних дел, человека могут подать в розыск и уже органы правопорядка должны обеспечить явку, в том числе, путем задержания человека", — говорит Федор Вениславский.

Как писала "Страна", в пабликах Одессы пишут, что в городе стало больше случаев принудительной мобилизации.

Напомним, в Черниговской области призвали всех мужчин, подлежащих мобилизации, явиться в военкомат без повестки.