Снятие Евгения Борисова с должности военкома Одесской области никак не повлияло на методы работы представителей ТЦК. Сегодня стал известен очередной случай применения ими физического насилия в отношении гражданина призывного возраста.

Съёмку данного инцидента опубликовали местные телеграм-каналы.

На видео видно как военкомы при оружии закручивают руки за спину мужчине, используя вместо наручников кабельную стяжку.

Судя по всему, подвергшийся насилию мужчина, был водителем легкового автомобиля, потому что съёмка начинается с момента, когда он пытается говорить по телефону, повернувшись лицом к двери водителя. В это время представители ТЦК обступают его и скручивают ему руки за спиной. Мужчина всё ещё продолжает удерживать телефон, когда один из людей в военной форме затягивает на его запястьях кабельную стяжку.

В автомобиле присутствуют две женщины, одна из которых плачет, а вторая, которая снимает на камеру, успокаивает её, обращаясь к ней "мама" и говорит, чтобы та не выходила из машины, опасаясь возможных действий военкомов.

Как мы сообщали, военком Одесской области Борисов, попавший в скандал с покупкой недвижимости в Испании, был уволен.

Новым одесским военкомом, вместо уволенного после коррупционного скандала Борисова, стал комбриг 14-й ОМБР имени князя Романа Великого, полковник Александр Охрименко.

Также в ВСУ пообещали помочь в расследовании дела об испанской недвижимости Борисова, но пока никакой информации о выполнении этих обещаний не поступало.