Вслед за Ивано-Франковской областью и столичной Оболонью в Черниговской области призвали всех мужчин, подлежащих мобилизации, явиться в военкомат без повестки.

Об этом уведомляет Черниговский областной ТЦК на своей странице в Facebook.

"Согласно указу президента "О всеобщей мобилизации", все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Киев пришла всеобщая мобилизация через "систему одной повестки". Опубликован приказ военкома Оболонского района об обязанности явиться в военкомат в 10-дневный срок.

А на днях в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию. В приказе местного военкомата говорилось и о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

"Страна" публиковала мнение юриста, законен ли приказ о "всеобщей мобилизации" в Ивано-Франковске.

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