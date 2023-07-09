Вчерашнее видео, где военные "заламывают" мужчину в Одесской области, отношения к мобилизации не имеет.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии журналисту Андрею Цаплиенко.

По словам Демченко, один из водителей на пропускном пункте "Удобное" отказался предоставить документы на проверку.

Он попытался наехать на одного из пограничников и оказывал сопротивление при задержании.

Водитель автомобиля находился на территории пограничного поста, конфликтовал с военными и отказывался выполнять команды пограничников. Он попытался совершить наезд на военнослужащего, после чего мужчину задержали силовым способом и передали полиции.

Ранее мы также рассказывали, как мужчина разделся догола в знак протеста после того, как его забрали в военкомат.

А недавно в Одессе мужчина бросил машину на дороге и убегал от военкомов через поле. Действие происходило на одной из окраин города. Водитель, оставивший свой транспорт, побежал через поле в сторону лесополосы, за ним вдогонку бежали двое людей в камуфляжной форме, выпрыгнувших из микроавтобуса.