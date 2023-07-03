Во Львовской области самостоятельно в военкоматы приходит 20% от плана по мобилизации, остальных приходится "добирать" на улице.

Об этом рассказал глава Львовского областного ТЦК Александр Тищенко местным СМИ.

По его словам, в настоящее время военкоматы не могут отказаться от практики так называемых "облав" – когда мужчинам вручают повестки на улице и везут их в военкоматы.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой", - отметил Тищенко.

Ранее мы писали, что в Чернигове сотрудников военкомата экипировали бодикамерами, чтобы процесс вручения повесток проходил под запись.

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же касается боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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