В Чернигове сотрудников военкомата экипировали бодикамерами, чтобы процесс вручения повесток проходил под запись.

Об этом сообщают в эфире Киев24.

Записи с камер военкомы сдают на проверку в конце рабочего дня. Предполагается, что нововведение должно нивелировать большинство конфликтных и противозаконных ситуаций.

Напомним, в Черниговской области призвали всех мужчин, подлежащих мобилизации, явиться в военкомат без повестки.

Ранее мы писали, что в городе Рени Одесской области на рынке военкомы открыли стрельбу в воздух при попытке задержать мужчину. Полиция возбудила в связи с этим уголовное производство по статье за хулиганство.

Также мы публиковали видео, где со словами "В ногу стрельну или даже зарежу" одесские военкомы угрожали гражданскому и стучали по его машине.

Война в Украине идет 489-й день. Мы следим за новостями 27 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Минобороны Украины заявило об освобождении Ровнополя. На Восточном фронте украинские силы в конце недели продвинулись от 1 до 2 километров у Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Под Херсоном - возобновились бои в районе дач у Антоновского моста.

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