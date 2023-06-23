В Киеве осудили администратора Telegram-канала "Повестки" о местах работы военкомов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы и двухлетнему испытательному сроку.

Дарницкий суд признал его виновным по статье 114-1 Уголовного кодекса — препятствование законной работе Вооруженных сил, говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Мужчина публиковал информацию, где находятся представители территориальных центров комплектации. При этом, как установил суд, админ канала использовал фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны" и другие фразы, которые, по мнению суда, дискредитировали работу ТЦК.

Суд сослался на обращения районных военкоматов Киева о том, что распространение информации о местах выдачи повесток приводят "к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана на территории Киева, срыву мобилизационных мероприятий и также приводят к подрыву авторитета Вооруженных сил".

Установлено также, что администратор канала "распространял информацию с ограниченным доступом".

"Действия этого лица приводят к напряжению в обществе, формированию негативного отношения к отдельным лицам, которые выполняли свои обязанности в составе ТЦК, а также формированию стойких оснований для дальнейшего отказа граждан от исполнения своих конституционных обязанностей в особый период", — говорится в материалах приговора.

В решении суда засекречено имя судьи, вынесшего приговор.

Ранее "Страна" сообщала, что в Луцке дали пять лет администратору телеграм-канала, писавшего о местах раздачи повесток.

Напомним, с начала мобилизации СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, где сообщали о местах раздачи повесток.