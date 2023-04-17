Бывшая военнослужащая ВМС США вела канал Donbass Devushka в телеграме, через который распространялись секретные документы Пентагона и разведки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, на канале были выложены четыре файла с засекреченной информацией.

У канала более 65 тыс. подписчиков, посты в нем публикуют на английском языке, всего там 15 администраторов, одна из них - 37-летняя Сара Билс.

Билс признала, что была администратором канала, а также участвовала в сборе средств через него, но отрицает, что она размещала документы. Имена других администраторов она называть отказалась.

Билс служила на военно-морской авиабазе США на острове Уидби. Причины ее увольнения не приводятся.

Ранее по обвинению в незаконном изъятии и хранении секретных документов перед судом предстал американский военнослужащий Джек Тейшейра. Ему грозит 15 лет заключения.

Также издание The Washington Post рассказало, что известно о предполагаемом виновнике утечек Пентагона. Это военный, который служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс.

Кроме того, сообщалось, что Пентагон ограничивает доступ к опубликованным материалам после утечки.