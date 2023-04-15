Обвиняемому в утечках данных Пентагона Джеку Тейшейре грозит до 15 лет заключения. Это произойдет в случае признания его виновным.

Сам он свою вину пока не признавал.

Как сообщает BBC News, Федеральный суд в Бостоне предъявил Джеку Тейшейре обвинения в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов, которые стали достоянием общественности и поставили под угрозу безопасность США.

В случае признания его виновным, Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы. Суд постановил оставить его под стражей до первых слушаний, назначенных на следующую неделю.

Сам он свою вину пока не признавал.

Под конец слушаний мужчина в первом ряду выкрикнул "Я люблю тебя, Джек", на что Тейшейра, не оборачиваясь, ответил: "И я тебя – папа".

Ранее издание The Washington Post рассказало, что известно о предполагаемом виновнике утечек Пентагона. Он служил на авиабазе Отис Национальной гвардии в Кейп-Коде, штат Массачусетс. Друг военного описал Тейшейру как патриота США, набожного католика и либертарианца, интересующегося оружием, но сомневающегося в будущем Америки.

Судя по всему, он близко к сердцу принимал войну в Украине, называя боевые действия "удручающими".

Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, и поэтому имел необходимый допуск.

В суде Бостона Тейшейра предстал перед федеральным судьей Дэвидом Хеннесси, который зачитал ему обвинения. Судья назначил слушание по аресту Тейшейры на среду, 19 апреля.