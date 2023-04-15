На Волыни на пять лет осудили администратора телеграм-канала, который сообщал, где в Луцке раздают повестки.

Об этом идет речь в сюжете местной ТРК "Аверс".

Сообщество в Телеграм под названием "Где повестки? Луцк/Волынская область" обнаружили в марте, его анонимно вел молодой лучанин. Мужчина осуществлял администрирование и обеспечивал функционирование группы в мессенджере, размещал информацию о времени и месте вручения повесток работниками Волынского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Молодому человеку инкриминировали препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины, посчитав, что публикуемая им информация дает возможность лицам призывного возраста уклоняться от исполнения воинского долга.

Телеграм-канал закрыли. В доме администратора провели обыски. А уже спустя месяц ему был оглашен приговор. Суд приговорил молодого человека к пяти годам заключения с испытательным сроком в два года.

Как мы рассказывали, паблики, отслеживающие места вручения повесток в городах Украины, стали появляться в начале прошлого лета.

Этой весной власти начали с ними бороться. Так, в марте СБУ заблокировала 26 подобных телеграм-каналов.