На днях СМИ написали, что в городе Ровно военкомы вручили повестку 8-летнему ребенку. Сообщалось, что документ был выписан его отцу, который уже полтора года служит в ВСУ.

Информацию об этом распространили местные СМИ.

По данным изданий, сотрудника военкомата вручили повестку ребенку, воспользовавшись временным отсутствием его матери.

Позже в военкомате опровергли вручение повестки ребенку и рассказали подробности инцидента. В частности, спикер Ровенского областного ТЦК Татьяна Камеристова в комментарии ТСН заявила, что после начала войны отец ребенка пришел в военкомат не по месту регистрации, откуда и был призван в ряды ВСУ.

"К нам эта информация тогда не поступила. Военные части часто не имеют времени сообщать нам", – рассказала Камеристова.

По ее словам, на самом деле имело место не вручение повестки ребенку, а запись номера телефона на повестке с просьбой, чтобы мать ребенка позвонила в ТЦК.

"О ситуации, которая сложилась, можно сказать следующее: военнослужащие ТЦК, исполняя свои обязанности, пришли с повесткой по адресу, где прописан этот мужчина. Дверь открыл 8-летний ребенок, который был дома сам. Ребенок сказал, что папа служит. На повестке наш работник написал свой номер телефона для того, чтобы жена этого гражданина позвонила по телефону, чтобы узнать от женщины, с какого времени и в какой части служит ее муж, и внести эти данные в учетные записи. Но мать ребенка выложила все это в Telegram", - рассказала представитель Ровенского ТЦК.

Она добавила, что у отца ребенка претензий после случившегося нет.

Ранее мы рассказывали, что на Львовщине парню без рук вручили повестку и сняли с учета только после скандала в соцсетях.

Также публиковалось видео охоты военкомов на гражданского в Тернополе.