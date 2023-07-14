В сети публикуют видео, как утверждается жесткой мобилизации из Днепра.

На кадрах люди в военной форме догоняют парня в районе зоны пикников, где рядом на траве отдыхают люди.

Жителя города обступают шесть военных, после чего звучит одиночный выстрел. Затем видно, как против мужчины применяют силу. "Они бьют его!", - говорит за кадром девушка, которая ведет съемку.

Напомним, что ранее выяснилось, что видео, где военные "заламывают" мужчину в Одесской области, не имеет отношения к мобилизации.

Также мы писали о том, что во Львовской области сообщили, что самостоятельно в военкоматы приходит 20% от плана по мобилизации.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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