Новые правила мобилизации лиц, имеющих родственников с инвалидностью, будут разработаны в течение 30 дней.

Об этом сообщила депутат Марьяна Безуглая, одна из авторов поправки к закону о мобилизации, на своей странице в Фейсбук.

По её словам, конкретные формулировки и механизм проверки, есть ли у лица с инвалидностью другие родственники, которые могут осуществлять за ним уход, теперь будут прописаны в подзаконных нормативных актах Минобороны и главнокомандующего ВСУ, а не в самом законе о мобилизации.

Напомним, закон, сужающий возможности отсрочки от мобилизации из-за ухода за родственниками с инвалидностью, вчера подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно этому закону, в семье с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, ухаживающий за ними мужчина может быть мобилизован, если есть другие члены семьи, обязанные по закону их содержать.

Напомним, перед этим в Раде состоялась дискуссия касательно расширения перечня граждан, подлежащих мобилизации.

Также мы рассматривали, что изменится в Украине с 1 июля касательно мобилизации, роста цен на воду и свет, выборочных индексаций пенсий.