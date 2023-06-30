Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит в перечень подлежащих мобилизации близких родственников инвалидов 1 и 2 групп. В Верховной Раде вокруг расширения перечня лиц состоялась дискуссия..

Депутат Марьяна Безуглая, представляя соответствующую поправку в парламенте, заявила, что депутаты хотели таким образом ликвидировать схему уклонения с использованием инвалидов.

По этой правке, если у инвалида есть другие родственники, которые могут за ним ухаживать, то военнообязанный может быть мобилизован.

Но с таким подходом согласились не все. Согласно стенограмме заседания, нардеп Александр Бакумов заявил, что выполнить проверку наличия родственников у лиц с инвалидностью сложно.

"Кто будет устанавливать этот факт - центры комплектации? Вы же можете оставить людей-инвалидов без присмотра и помощи. Это ошибка, уважаемые коллег.и.. Надо изучить вопрос и алгоритм разработать", - заявил Бакумов.

В ответ Марьяна Безуглая заявила, что так будет ликвидирована одна из схем уклонения от мобилизации.

"Мы поддержали эту поправку, потому что она ликвидирует очень распространенный схематоз, когда на одного человека (с инвалидностью. - Ред.) записывают по 10 человек для присмотра, чтобы не мобилизироваться".

В итоге поправка была принята, за нее проголосовали 237 депутатов. А сегодня закон подписал президент.

Напомним, сегодня Зеленский подписал закон, отменяющий выплаты военным в тылу. Также в подписанном Владимиром Зеленским законе о премиях содержится норма об отпусках для военных. Теперь все военнослужащие могут получить 30 дней отпуска + 10 дней по семейным обстоятельствам. Без учета времени на дорогу.