В подписанном Владимиром Зеленским законе о премиях также содержится норма об отпусках для военных.

Теперь все военнослужащие могут получить 30 дней отпуска + 10 дней по семейным обстоятельствам. Без учета времени на дорогу.

На инфографике указана пошаговая инструкция, как получить отпуск.

Напомним, что также по этому закону теперь будут подлежать мобилизации лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, если у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Также мы писали о том, что Зеленский подписал закон, отменяющий выплаты военным в тылу.

Война в Украине идет 492-й день. Мы следим за новостями 30 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и ведут наступление широким фронтом на флангах Бахмута. В направлении Клещеевки украинские бойцы продвинулись на 1200 м, а в направлении Курдюмовки – на 1500 м. При этом линия фронта протянулась более чем на 1 800 километров, площадь заминированных россиянами полей превышает 20 тыс. кв. км.

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