Принятым в среду Верховной Радой законом о доплатах военнослужащим был расширен перечень лиц, которые подлежат мобилизации.

Согласно таблице поправок ко второму чтению, после вступления закона в силу мобилизации будут подлежать лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, если у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

До сих пор в законе было сказано, что от мобилизации освобождаются лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью 1 или 2 группы.

Соответствующая поправка авторства Давида Арахамии и Марьяны Безуглой была учтена ко второму чтению. В ней говорится, что освобождаться от мобилизации военнообязанные будут только в том случае, если у их родственника-инвалида нет других близких, которые обязаны осуществлять за ними присмотр по закону.

Эта поправка коснется, прежде всего, тех военнообязанных, которые избежали мобилизации благодаря инвалидности у их родных. Например, инвалидность тестя или тещи больше не будет основанием для освобождения от призыва по мобилизации зятя, если у тестя (тещи) есть родные дети, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.

Напомним, что Комитет по обороне рекомендовал Раде принять скандальный законопроект о доплатах военным.

Также мы писали о том, что Резников заявил, что Минобороны сэкономило 100 млрд грн за счет отмены доплат военным.