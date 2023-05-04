Экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков прокомментировал "Стране" обращение министра обороны Алексея Резникова, главкома ВСУ Валерия Залужного, руководителей СБУ, МВД, ГПСУ и Нацгвардии к Верховной Раде с призывом отложить возвращение военным доплаты в 30 тысяч гривен в тылу.

Решение о возвращении этих доплат принял парламент, проголосовав за поправку, внесенную Разумковым.

В письме возврат доплат назвали "популизмом", который будет иметь "крайне негативные последствия".

"Военные просят создать рабочую группу из представителей ВР, Кабмина, Генштаба и до конца мая разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос. Только вот нюанс. Власти нужно было делать эту рабочую группу до того, как у военных забрали 30 тысяч.

Нужно было собраться парламенту, Кабмину, президенту и объяснить военным, почему они у них забрали выплату. Получается, сегодня они говорят, что, мол, это военные попросили отменить эту выплату. Но далеко не все военные просили об этом. Те, с кем общались мы, были очень недовольны тем, что у них взяли и забрали выплату. Военные не отвечают за финансы, они отвечают за победу. А вот за финансы отвечает как раз Минфин, который даже не в курсе, были ли заложены деньги на выплаты в бюджет или нет. Они и должны нести ответственность", - говорит Разумков.

Также он прокомментировал заявление министра финансов Сергея Марченко, который тоже назвал возвращение доплат в 30 тысяч гривен популизмом и сказал, что для этого понадобится 170 млрд гривен, которые можно получить только увеличив налоги, в том числе НДС на 4% и военный сбор, в три раза.

"Я крайне удивлен позицией Марченко. Его заявления больше связаны не с арифметикой, а с астрологией. Министр финансов 28 февраля 2022 года принимал решение выделить 100 тысяч грн тем, кто на передовой и 30 тысяч тем, кто в тылу - а сегодня он говорит о популизме. Тогда Марченко должен признать свой популизм и уйти в отставку. Или выйти и сказать правду, что этих денег нет, тогда нужно искать механизмы где найти деньги путем сокращения выплат депутатам, министрам, членам набсоветов", - считает Дмитрий Разумков.

Напомним, доплаты в 30 тысяч гривен в тылу были отменены с 1 февраля, что вызвало большое возмущение военных.

Верховная Рада проголосовала за поправку экс-спикера Дмитрия Разумкова за возврат выплат 10 апреля. Однако президент до сих пор закон не подписал, так как в парламент подано блокирующее этот закон постановление.

Тем временем в МВФ заявили, что принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен украинским военным в тылу приведёт к росту бюджетного дефицита.