"Не занимайтесь популизмом". Генштаб выступил против возврата выплат военным в тылу
Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен, что предусмотрено недавно принятым, но ещё не подписанным президентом Владимиром Зеленским, законом.
Об этом говорится на странице командования в Facebook.
В Генштабе назвали решение популизмом и заявили, что выплаты должны быть справедливыми.
"Убеждены, что в Вооруженных силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, рискующим собственной жизнью и здоровьем", - сообщили в Генштабе.
Напомним, что проголосованный законопроект с поправкой экс-спикера Дмитрия Разумкова о возвращении 30 тысяч военным в тылу рядом депутатов оценивается как нереалистичный. Потому что в бюджете не заложены на него деньги.
Народный депутат Ярослав Железняк, а также Даниил Гетманцев заявляли, что выплаты военным в тылу невозможно вернуть без изменения бюджета.
Сам Разумков заявляет, что деньги на выплаты есть.
Доплаты в 30 тысяч гривен в тылу были отменены с 1 февраля, что вызвало возмущение военных.