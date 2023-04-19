Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен, что предусмотрено недавно принятым, но ещё не подписанным президентом Владимиром Зеленским, законом.

Об этом говорится на странице командования в Facebook.

В Генштабе назвали решение популизмом и заявили, что выплаты должны быть справедливыми.

"Убеждены, что в Вооруженных силах Украины должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, рискующим собственной жизнью и здоровьем", - сообщили в Генштабе.

Напомним, что проголосованный законопроект с поправкой экс-спикера Дмитрия Разумкова о возвращении 30 тысяч военным в тылу рядом депутатов оценивается как нереалистичный. Потому что в бюджете не заложены на него деньги.

Народный депутат Ярослав Железняк, а также Даниил Гетманцев заявляли, что выплаты военным в тылу невозможно вернуть без изменения бюджета.

Сам Разумков заявляет, что деньги на выплаты есть.

Доплаты в 30 тысяч гривен в тылу были отменены с 1 февраля, что вызвало возмущение военных.