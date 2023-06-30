За 10 месяцев войны в 2022 году инвалидность получили более 45 тысяч украинцев. В 2021 году инвалидизация была в 3,5 раза медленнее.

Об этом сообщил глава Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Валерий Сушкевич во время презентации проекта пособия "Трудоустройство лиц с инвалидностью". Его слова приводит сайт Конфедерации работодателей Украины.

"В довоенный год инвалидность получили 13 тысяч человек. За первые 10 месяцев войны в 2022 году по официальной и не очень адекватной статистике инвалидность получили более 45 тысяч украинцев. Количество людей, которые в прошлом году получили инвалидность, гораздо больше, потому что получить статус инвалидности во время войны тяжело", – отметил Сушкевич.

Инвалидизация населения Украины за последние 16 месяцев – с начала войны до середины 2023 года – имеет очень высокие темпы, она становится критически проблемной для общества, рассказал председатель Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью.

"Многие институты государства, субъекты общества не понимают колоссальный потенциал, который имеют люди с инвалидностью", – добавил Сушкевич.

Около 70-80% людей с инвалидностью способны полноценно работать наравне с другими, потому что большинство таких людей не имеют никаких внешних признаков инвалидности, отметила Елена Степаненко, эксперт Конфедерации работодателей Украины. При этом в 53% случаев люди с инвалидностью могут работать на обычном рабочем месте.

Ранее мы писали, что президент подписал закон, по которому усложняется освобождение от мобилизации для близких родственников инвалидов первой и второй групп.

Также мы сообщали, что Кабмин исключил справку МСЭК (медико-санитарной экспертизы) для инвалидов из числа документов, разрешающих выезд мужчин из Украины во время военного положения.