С июля жителей Украины ждут изменения.

Некоторым категориям повысят пенсию. За воду и электроэнергию придут новые повышенные платежки. Для физлиц-предпринимателей вернут штрафы и проверки. Будет отменен ковидный карантин. Начнется вступительная кампания в вузах.

Также сократят список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Опекунов лишат отсрочки

Зеленский вчера подписал закон №9342. В нем расширяется список тех, кто подлежит мобилизации. Теперь право на отсрочку от нее могут потерять близкие родственники инвалидов.

А именно - лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы - при условии, если у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Ранее ближайшие родственники инвалидов могли выезжать за границу без этих условий.

Эта правка вызвала споры среди законодателей. Звучали возражения, что непонятно, кто будет устанавливать факт наличия других близких родственников. И по какой процедуре это должно происходить. Теоретически здесь открывается широкое поле для злоупотреблений со стороны военкоматов, которые, видимо, и будут определять, может ли опекун человека с инвалидностью иметь отсрочку.

Но правку все равно приняли, объясняя, что многие фиктивно выезжают, усыновляя инвалидов или вступая с ними в брак.

Закон вступает в силу с момента его публикации, и, поскольку он был подписан вчера, то и эта норма начинает действовать уже с июля.

Позже - через 30 дней - начинают действовать отдельные нормы, связанные с выплатами военным. О них детальнее мы писали здесь.

Кому повысят пенсии с 1 июля 2023

В июле запланирована третья и последняя в этом году индексация пенсий. Выплаты повысят для тех, кто вышел на отдых по специальному закону, к ним относятся бывшие:

• чиновники,

• работники местных органов самоуправления,

• научные работники.

Выплаты увеличат на 19,7%. Итоговая сумма для каждого будет зависеть от пенсии. Диапазон — от 100 до 1 000 гривен.

Новые платежки за услуги ЖКХ

В июле украинцы получат новые увеличенные платежки за услуги ЖКХ, в частности, за воду и электроэнергию.

Стоимость света теперь для всех бытовых потребителей одинаковая — 2,64 гривны. На 25–50% повысилась и цена распределения электроэнергии.

Исключение — подсанкционные компаний, входящие в группу VS Energy, а именно "Житомироблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго". Их пересмотр ожидает в июле.

Для бизнеса электроэнергия станет дороже с 30 июня. На рынках на сутки вперед и внутрисуточном ценник следующий:

• с 23:00 до 7:00 — 3000 гривен за мегаватт-час,

• с 7:00 до 18:00 — 5600 гривен,

• с 19:00 до 23:00 — 7200 гривен за мегаватт-час.

На балансирующем рынке, куда попадают непроданные на других рынках объемы, ограничения следующие:

• минимальный тариф — 1 копейка за мегаватт-час,

• максимальный — 125% от тарифа для рынка на сутки вперед.

То есть, если брать по максимуму, к примеру, тариф в часы пиковой нагрузки, с 19:00 до 23:00, то на балансирующем рынке стоимость такой электроэнергии будет просто зашкаливать — 9000 за мегаватт-час.

Утвержденные тарифы заметно выше действующих. Прежние были такие: для часов минимальной нагрузки — 2000 гривен (новый — 3000 гривен), максимальной — 4000 гривен (новый 5600 гривен за мегаватт-час). Подробнее — в нашем анализе.

Подорожание воды

В августе новые платежки бытовым потребителям и за воду.

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода изменяется с 1 июля, в каждой области цены отличаются.

Ознакомиться с ними можно в инфографике ниже.

Штрафы и проверки для ФЛП

С 1 июля 2023 года вступит в силу законопроект № 8401.

Документ вернет штрафы и отменит льготы по уплате единого налога для ФЛП 1 и 2 группы и в целом ставку в 2% для ФЛП 3 группы.

Будут возобновлены документальные проверки.

Вернутся штрафы за работу без выдачи чека. Они составят 100-150% от суммы реализованного товара.

Вступительная кампания 2023 в Украине

С 1 июля начинается вступительная кампания. С этого дня абитуриенты смогут регистрировать личный электронный кабинет на сайте ЕГЭБО.

С 3 июля стартует подача заявления на участие в творческих конкурсах и собеседованиях. Те граждане, которые намерены поступить на бюджетную форму обучения, должны успеть подать документы до 18:00 10 июля. Поступающие, избравшие исключительно обучение по контракту, могут подавать документы до 18:00 25 июля.

С 7 по 18 июля поступающие на бюджет смогут пройти творческие конкурсы и собеседования. У абитуриентов, нацелившихся на контракт, будет больше времени — до 31 июля.

С 19 июля по 31 июля состоится регистрация заявлений на участие в конкурсном отборе. Последний срок, когда их можно подать — до 18:00 31 июля.

Обнародование рейтинговых списков и зачисление на бюджет пройдет уже в августе.

Завершение карантина

С 1 июля в Украине завершается действие карантина и режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, благодаря карантину были отработаны "механизмы реагирования, которые пригодились во время полномасштабной войны".

К слову, отмена карантина значит, что с 1 июля на лекарства и другие товары, которые ввозили под 0% растаможки по "карантинному" постановлению, могут вернуть НДС. По крайней мере пока никаких других документов на этот счет не появилось.

Погода на июль 2023

По данным Укргидрометцентра, в июле средняя температура будет на уровне 19–25 градусов по Цельсию. В отдельные дни и в некоторых регионах температура воздуха будет подниматься выше 30 градусов.

В свете продолжающегося контрнаступления Украины расскажем детальнее о погоде на важных участках фронта.

В Бахмуте ожидается 11 дождливых дней, впрочем, масштабных осадков не прогнозируется. Средняя температура будет привычной для второго летнего месяца — около +26.

В Северске полмесяца — 16 дней — будет идти дождь. На протяжении семи дней воздух будет прогреваться до +30 и выше.

В Токмаке 11 дней с осадками. Но погода будет более жаркой — на протяжении десяти дней температура воздуха в тени будет +30 и выше.

В Купянске 15 дней месяца прогнозируется дождь, трижды с грозами. Средняя температура днем — около +25 градусов.

В Авдеевке дождь ожидается на протяжении девяти июльских дней. В начале месяца, до 9 июля, будет очень жарко +30...+33.

В Великой Новоселке осадки прогнозируются на протяжении девяти дней, в основном во второй половине месяца. А вот в первой половине — тридцатиградусная жара и яркое солнце.