Сегодня Владимир Зеленский подписал важный закон №9342, который регулирует выплаты военным и мобилизацию.

"Страна" выделила и разобрала его ключевые нормы.

Во-первых, законом окончательно отменяются выплаты в размере 30 тысяч гривен военным в тылу. Фиксируется нынешний порядок выплат, который может быть изменен решением Кабмина. Однако в правительстве уже заявили, что денег на возврат доплат военным в тылу в бюджете нет.

Ежемесячные доплаты срочникам в 6000 гривен и курсантам в 2350 гривен остались прежними.

После ранения военные будут еще два месяца получать свою прежнюю зарплату, а потом по 20 100 гривен. Семьи погибших получат единовременную выплату в 100 тысяч гривен. Тяжелораненые - 100 тысяч гривен ежемесячно.

Пленным и пропавшим без вести тоже будет выплачиваться по 100 тысяч гривен ежемесячно.

Также ввели минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тысяч гривен.

Во-вторых, утверждены отпуска для военных: до 30 дней в год плюс до 10 дней по семейным обстоятельствам. Отпуск срочников также увеличился с 10 до 30 дней. Курсантам положен отпуск 10 дней зимой и 20 дней летом.

Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.

В-третьих, узаконено много нововведений по мобилизации.

Главное из них - это расширение списка тех, кто ей подлежит. А именно, лица, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1-й или 2-й группы (при условии, что у них есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать). Ранее ближайшие родственники инвалидов могли выезжать за границу без этих условий.

Эта правка вызвала споры среди законодателей. Звучали возражения: мол, непонятно, кто будет устанавливать факт наличия других близких родственников и по какой процедуре это должно происходить. Теоретически здесь открывается широкое поле для злоупотреблений со стороны военкоматов.

Но правку все равно приняли, объяснив, что многие люди фиктивно выезжают, усыновляя инвалидов или вступая с ними в брак.

Также законодательно теперь зафиксировано, что к боевым действиям не могут привлекаться мобилизованные, не прошедшие минимальный одномесячный курс базовой военной подготовки.

Еще одна новация - срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.