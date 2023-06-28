В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о введении наказаний за оказание психологической помощи лицами, не имеющими соответствующего образования.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Согласно проекту, наказывать за психологические консультации предлагается административной и даже уголовной ответственностью.

Другие подробности об инициативе пока отсутствуют.

Вероятно, идея такого законопроекта появилась после скандала с блогером Спартаком Субботой, который позиционировал себя как психиатр и психотерапевт, но его дипломы оказались поддельными. Мошенничество раскрыл психотерапевт Илья Полуденный. По его данным, Суббота годами выдавал себя за кандидата психологических наук. Он защитился в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) 7 декабря 2021 года, ученую степень официально получил 7 апреля 2022 года. Но с 2017 года выходило много его материалов, в которых Спартак указан как кандидат психологических наук. Также Суббота не является когнитивно-поведенческим терапевтом и схема-терапевтом, а также не является аккредитованным специалистом.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов легализовать медицинский каннабис. Он заявил о необходимости развивать в Украине отрасль ментальной и физической реабилитации.

Также сегодня Верховная Рада окончательно отменила возврат выплат в 30 тысяч гривен военным в тылу. Законопроект приняли в парламенте во втором чтении.