Верховная Рада поддержала запуск электронной марки акцизного налога с 1 января 2026 года.

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале, е-марка предоставит возможность:

отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;

контролировать полноту и своевременность уплаты акцизного налога за такие товары;

каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара.

Также будет создана электронная система обращения подакцизных товаров, которая должна обеспечить обмен информацией между госорганами и бизнесом в онлайне.

Таким образом процедура будет упрощена, а рассчитать счет по акцизу можно будет еще на этапе заказа.

Ранее "Страна" писала, что украинцы смогут в "Дие" проверять приобретенный алкоголь.

Напомним, в Украине в июле может подорожать бензин и дизтопливо после возвращения 20% НДС на все виды горючего.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.